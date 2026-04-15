Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde geliştirilen proje, Erciyes’i yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmayan, yılın 12 ayı yaşayan bir destinasyon haline getirme hedefinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.



Yaklaşık 1100 metre uzunluğunda planlanan dağ kızağı parkuru, yeni nesil sistemler ve ileri güvenlik teknolojileriyle donatılarak her yaş grubuna hitap eden, konforlu ve kontrollü bir deneyim sunacak. Projenin geliştirme sürecinde yer alan Outdoor Factory, dünya standartlarında bir tesis kazandırmayı amaçlarken, ziyaretçilere hem gündüz hem de gece saatlerinde kesintisiz kullanım imkânı sağlayacak “gece kızak” deneyimiyle fark oluşturmayı hedefliyor.

HABERİN ÖZETİ Başkan Büyükkılıç, Erciyes’te Türkiye’nin en uzun ve en iddialı Dağ Kızağı Tesisi için imzayı attı Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes'te yılın 12 ayı yaşayan bir destinasyon haline getirme hedefi kapsamında, 1100 metre uzunluğunda yeni nesil sistemler ve ileri güvenlik teknolojileriyle donatılmış bir dağ kızağı tesisi projesi hayata geçiriliyor. Yaklaşık 1100 metre uzunluğunda planlanan dağ kızağı parkuru, her yaş grubuna hitap edecek şekilde konforlu ve kontrollü bir deneyim sunacak. Parkur, ziyaretçilere hem gündüz hem de gece saatlerinde kesintisiz kullanım imkânı sağlayacak “gece kızak” deneyimiyle fark oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında gençlere yönelik 10 bin adet ücretsiz bilet dağıtılacak. Ziyaretçiler parkur boyunca birbirleriyle yarışabilecek, sürelerini dijital skorbord üzerinden takip edebilecek ve performanslarını karşılaştırabilecek. Entegre fotoğraf sistemi sayesinde kullanıcılar anılarını kayıt altına alıp paylaşabilecek. Doğa ile uyumlu, sürdürülebilir mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen proje, Erciyes’in marka değerini artırmayı ve bölgeyi dört mevsim cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.





Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in son yıllarda ulaştığı başarıya dikkat çekerek, merkezin 3,3 milyon ziyaretçi ağırlayan önemli bir turizm noktası haline geldiğini vurguladı. Artan otel kapasitesi, uluslararası uçuşlar ve yüksek irtifa kamp merkezi gibi yatırımlarla bölgenin cazibesi her geçen gün güçlenirken, bu yeni tesisin de turizm çeşitliliğine önemli katkı sunacağı ifade edildi.



Projenin sosyal boyutu da dikkat çekiyor. Büyükkılıç, özellikle gençlere yönelik olarak 10 bin adet ücretsiz bilet dağıtılacağını duyurarak, öğrencilerin bu deneyimden faydalanmasının hedeflendiğini belirtti.



Deneyim tasarımında rekabet ve etkileşim ön planda tutulacak. Ziyaretçiler parkur boyunca birbirleriyle yarışabilecek, sürelerini dijital skorbord üzerinden takip edebilecek ve performanslarını karşılaştırabilecek. Ayrıca entegre fotoğraf sistemi sayesinde kullanıcılar anılarını kayıt altına alıp paylaşabilecek.



Doğa ile uyumlu, sürdürülebilir mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen proje, Erciyes’in marka değerini artırmayı ve bölgeyi dört mevsim cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Outdoor Factory iş birliğiyle hayata geçirilen yatırımın kısa süre içinde yapımına başlanması ve planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.