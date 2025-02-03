Baskı kalkacak dolar serbest kalacak uyarısı: İslam Memiş 45 TL için 'kaçarı yok' diyerek uyardı! Kısa zaman kaldı

03 Şubat 2025 12:07 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:13

Altın fiyatları geçen hafta yükselişler yaşadı. Trump'ın Kanada'ya, Meksika'ya, Çin'e ve Avrupa ülkelerine karşı uygulayacağı yeni vergilerle ve endişelerle birlikte geçen hafta altın yükselişi de tamamlandı. Diğer yandan fiziki altın dolaşımında ciddi bir hareketlilik yaşandı. Finans Analisti İslam Memiş, altın yükselişine vurgu yaparken kripto paralardaki düşüşe dikkat çekti. Dolar/TL’de 2025 senaryolarını paylaştı.

Dövizle ticaret yapanlar dikkat. Finans analisti İslam Memiş, doları olanlar ve borcu olanlar için önemli uyarılarda bulundu. Dolar/TL fiyatı için İçin 40-45 bandı uyarısı geldi. Dolar kuru 40 TL’ye mi gidiyor? İşte uzmanından borsa, bitcoin, dolar, euro ve altın fiyatı beklentileri.

TİCARET SAVAŞLARI PİYASALARI KARIŞTIRDI

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Finansal piyasalar için yoğun bir haftaya başladık. Bu hafta hem yurt iç piyasalarda hem yurt

dışı piyasalarda oldukça önemli ve yoğun bir haber akışı var. Enflasyon rakamı açıklandı. Cuma günü enflasyon raporu var. Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi var. Ticaret savaşları ile alakalı haber akışları var. Gerginlikler var.

Ticaret savaşları dünyada resmen başladı. Trump şu anda piyasaları ciddi anlamda kargaşaya sürükledi. Meksika'ya ve Kanada'ya uyguladığı yüzde 25 gümrük tarifesi, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesi ve Avrupa Birliği ülkelerine uygulayacağı vergi tarifeleriyle birlikte piyasalarda sert dalgalanmalar olduğunu gözlemliyoruz.

DOLAR GÜÇLÜ DURUŞUNU KORUYOR

Dolar haftaya güçlü başladı. Uluslararası piyasalarda dolar güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Dolar karşısındaki bütün varlıklar değer kayıplarıyla haftaya başladı. Özellikle Euro-Dolar paritesi şu anda 1.0239 seviyesinde ancak muhtemelen 1.011 seviyesine kadar bu hafta bir geri çekilme görebiliriz diye tahmin ediyorum.

DOLAR FİYATINDA 40-45 TL BEKLENTİSİ

Bu yıl, geçen yıl olması gereken ama baskılanan olmayan Dolar TL kurundaki bu yükseliş trendinin 40 ve üzerindeki rakamlara gitmesi bekleniyor. Bu yıl da bir baskılanma olmazsa dolar kurunun yine normal bir şekilde yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi gerekiyor. 40-45 puanında bu süreç tamamlanacak. Bunun kaçarı yok. Dövizle ticaret yapanların mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Dolar bir yatırım aracı değildir. Döviz kurları genel itibariyle TL bazında yukarı yönlü hareketlerini sürdürecektir.

1 DOLAR 1 EURO OLUR MU?

Dolar euro paritesi neredeyse bir eşitlenmeye doğru gidiyor. 1.01.80 seviyesine kadar bir gerileme ancak oradan tekrar 1.04.50 seviyesine kadar bir yükseliş öngördüğümü ifade ettim.

Yani bu hafta 1.01.80 seviyesine kadar geri çekilen ancak önümüzdeki hafta tekrar 1.04 seviyesine yükselen bir Euro-Dolar kalitesi görebiliriz.

BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜŞLERİ DEĞERLENDİRİN

Borsa İstanbul endeksinde pozitif görünüm devam ediyor. 10.000 puan seviyesinin altında sarkmaları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Ancak 10.000 puan seviyesinin altına sarkmaları kalıcı olmasını beklemiyorum.

ALTINDA BU HAFTA GERİLEME BEKLİYORUM

Gram altın tarafında da bu hafta bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim. Diğer yandan fiziki altın dolaşımında ciddi bir hareketlilik vardı. 38 milyar dolarlık bir altın transfer ediliyor şu anda. O yüzden yükselmişti. Ons altın 2800 dolar seviyesinin üzerindeydi.

Yine hafta sonu gelen haber akışlarında ticaret savaşlarının etkilerini gözlemlemeye devam ediyoruz.

Ons altın 2783 dolar seviyesinde aşağı yönlü trendini, baskılanma trendini devam ettirme ihtimali kuvvetli ve ons altın tarafında düşüş öngörümüz devam ediyor.

Gram altın yine ons altımı takip etmeye devam ediyor. Haftaya 3.215 TL seviyesinden başladı.

Burada da ons altından olumsuz yönde etkilenerek yine 3.200 TL seviyesinin altında kısa vadede bir sarkma olabilir diye tahmin ediyorum.

GRAM ALTINDA 4500 TL İÇİN TARİH VERDİ

Yine bugünkü ekonomik koşulları, bugünkü gidişatı göz önünde bulundurduğumuz zaman, yıl içinde ons altın v e gram altın tarafında yükseliş beklentimiz de devam ediyor.

Ons altın tarafında 3000-3080 dolar seviyesi, gram altın tarafında temmuz ayına kadar 3500-3700 lira, Temmuz'dan sonra yılın ikinci yarısında 4000-4500 lira aralığı ile alakalı beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim ve yine 2025 yılında altın güvenli bir liman olarak ön plana çıkacak gibi duruyor.

BİTCOİN KAYIPLARI DEVAM EDİYOR

Gözümüz altında kripto paralar düşüyor. Bugün Bitcoin tarafındaki satışlar çok dikkat çekici. %8 değer kayıpları var. 93.857 dolar seviyesi. Burada tekrar değer kayıplarının devam etme olasılığı oldukça güçlü."