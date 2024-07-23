23 Temmuz 2024 17:25 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:27

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Amerikan Körler Vakf (AFB) Mattel ile iş birliği yaptı. Ardından bastona sahip ilk kör Barbie bebeği piyasaya sürüldü. Görme kaybı olan kişileri tasvir eden bir bebek oluşturmak için Mattel, AFB ve Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü (RNIB) de dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarıyla birlikte çalıştı.

İLK KÖR BARBİE BEBEĞİ SATIŞTA

Mattel'in yeni Barbie'si görme engellileri doğru bir şekilde temsil etme amacı taşıyor.

Görme sorunları yaşayan çocuklar için ideal bir oyuncak olmayı hedefleyen projede Barbie'nin elinde beyaz ve kırmızı renkte, ucu hatmi şeklinde bir baston var ve gözlerine ek koruma sağlamak için kafasında güneş gözlüğü takıyor. Göz bakışları ise "hafifçe yukarı ve dışarı" bakacak şekilde tasarlandı.

Bebeğin kıyafetleri, saten bluz ve dokulu fırfırlı etek gibi dokunsal kumaşlardan tasarlanmış ve değiştirilmelerini kolaylaştırmak için parlak renkli kancalı tutturuculara sahipken, ambalajında ​​Braille yazısı yer alıyor.

MATTEL İÇİN BU İLK DEĞİL

Gerçekçi olmayan ölçüleriyle geleneksel güzellik standartlarını pekiştiren bebekleri nedeniyle yıllarca eleştirilen Mattel, ikonik oyuncağın satışları düşmeye başlayınca 2016 yılında farklı vücut tiplerine sahip daha kapsamlı bir Barbie serisi üretmeye başlamıştı.

Şirket, üç yıl sonra protez bacaklı, işitme cihazlı ve tekerlekli sandalyeli bebeklerin yanı sıra, cildin pigmentini kaybetmesine neden olan vitiligo adlı cilt hastalığına sahip bebeklerin yer aldığı Barbie Fashionistas serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

DOWN SENDROMLU SİYAH BARBİE GELECEK

Mattel, ilk görme engelli Barbie bebeğinin yanı sıra, genetik rahatsızlığa sahip ilk bebeğini piyasaya sürdükten bir yıl sonra, ürün yelpazesini daha da çeşitlendirmek amacıyla Down sendromlu Siyah Barbie bebeğini de piyasaya sürecek.