Kızılcık Şerbeti'ne yeni kan! Fırat Çelik kadroya katıldı

23 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:16

Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda yeni sezonda değişimler olacak. 4 oyuncu diziden ayrılırken, yeni sezonda kadroya Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle popüler olan Fırat Çelik dahil oldu.

FIRAT ÇELİK, KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisine Şebnem Bozoklu, Batuhan Yüzgüleç’ten sonra Fırat Çelik de dahil oldu. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizide Fırat Çelik “Cemal” rolüyle diziye dahil olacak.

Hikâyeyle ilgili sızan ilk bilgilere göre Cemal, geçen sezon çok etkili bir finalle biten ve büyük aşkı “Ömer”in (Barış Kılıç) ile ayrılık aşamasında olan Kıvılcım için gelecek. Yine ilk bilgilere göre Cemal bir yayınevi sahibi olacak. Ağustos ayının son haftası sete çıkması planlanan diziye başka yeni karakterler de katılacak.