BAT, Türkiye’nin en iyi işverenleri arasındaki liderliğini 8’inci kez tescilledi

17 Ocak 2025 14:19 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:20

BAT, Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı değerlendirmelerinde, “Türkiye'nin En İyi İkinci İşvereni” seçildi. Son sekiz yıldır kesintisiz şekilde bu prestijli listede yer alan BAT, insan kaynakları alanındaki ulusal ve uluslararası başarısını bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Top Employers Institute, BAT Türkiye’yi “En İyi İşveren” ödülüne layık gördü.

Kuruluş, insan kaynakları stratejilerini; çalışan politikaları, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, refah, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi yaklaşık 20 başlık altında değerlendirdi. BAT Türkiye, uyguladığı insan kaynakları stratejilerinin çalışanlar üzerindeki pozitif etkisi sayesinde bu ödülü üst üste 8. kez kazanarak, listede 2. sırada yer aldı.

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yetenek, Kültür & Kapsayıcılık Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, bu önemli başarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “BAT Türkiye olarak ‘çalışan markası’ olma hedefi doğrultusunda sürdürülebilir insan kaynakları uygulamalarımıza ve yetenek kazanımına öncelik veriyoruz. Dijital dönüşüme adapte olmak ve yenilikçi yaklaşımları benimseyerek hareket etmek çağı yakalamak açısından çok önemli ve artık bir zorunluluk. İnovasyon ve yapay zekâ odaklı modern uygulamaları sıklıkla kullanıyor; bu sayede genç yetenekleri aramıza katarken sektörümüzde fark oluşturuyoruz. ”

Yenilikçi uygulamalar ve güçlü küresel varlık

3 kıtada 175’ten fazla pazarda faaliyet gösterirken dünya genelinde 46.000’den fazla, Türkiye’de ise doğrudan ve dolaylı olarak 4.500 kişiye istihdam sağlayarak hem ulusal hem de uluslararası alanda “En İyi İşverenler” arasında yer almayı başardıklarını söyleyen Yakmacı, şöyle devam etti: “Sekiz yıldır bu seçkin listede yer almak, çalışanlarımıza verdiğimiz değerin en somut göstergelerinden biri. Bu başarıyı sürdürebilmek için Türkiye’deki insan kaynakları ekiplerimizle yıllardır taviz vermeden, şirketimizin küresel başarısını desteklemek, en iyi yetenekleri bünyemize kazandırmak ve çalışan bağlılığını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon gibi önceliklerimizle bu yapıyı sürekli olarak güçlendiriyoruz. Çalışanlarımızın başarımızdaki rolünün çok önemli olduğunu biliyoruz. Onların gelişimine yatırım yapmaya ve yeni yeteneklere fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Yenilikçi ve çalışan dostu uygulamalarımız sayesinde, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde en iyi işverenler arasında yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gelecekte de yalnızca sektörümüzde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de örnek teşkil edecek insan kaynakları uygulamaları geliştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.”