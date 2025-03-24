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 | Banu İriç

Bayram ikramiyesi ödemeleri yatırılıyor: İşte ödeme planı

emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için geri sayım sona erdi. Kimlerin ödemeyi hangi gün alacağı ve ikramiye farklarının nasıl yatırılacağı netleşti. Emekliler, hesaplarına yatacak 4 bin liralık bayram ikramiyesinin detaylarını merakla takip ediyor.

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Bayram ikramiyesi ödemeleri yatırılıyor: İşte ödeme planı
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 06:02
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 06:02

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan beklenen açıklama geldi. Emeklilerin hesaplarına ödemeler bugünden itibaren yatırılmaya başlanacak.

ÖNCE 3 BİN LİRA YATACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesi 4 bin lira olarak belirlendi. İlk aşamada 3 bin liralık tutar emeklilerin hesaplarına geçecek. İkramiye artışına ilişkin kanun teklifi Meclis’ten geçip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, kalan 1.000 liralık fark ödemesi de ayrıca yapılacak.

ÖDEME TAKVİMİ 3 GÜNLÜK

SSK emeklileri için ödeme takvimi üç güne yayıldı. Tahsis numarası 17, 18 ve 19 olanlar ödemelerini bugün alacak. 20, 21 ve 22 numaralı tahsis sahipleri yarın, 23, 24, 25 ve 26 numaralı tahsis sahipleri ise çarşamba günü ikramiyelerini alabilecek.

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günü 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ise 28 Mart olarak açıklandı..

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