Meclis kapandı, olan emekliye oldu! Bayram ikramiyesi için yeni formül ortaya çıktı

Milyonlarca emekli ve hak sahibi, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye artışını merakla bekliyordu. Ancak Meclis’in 25 Mart’a kadar tatile girmesi, 4 bin liralık bayram ikramiyesindeki olası zammın ertelenmesine neden oldu. Meclis’teki gerginliklerin sürmesi ve çalışma düzeninin sağlanamaması halinde zamlı ikramiyenin bayrama yetişmeme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Çözüm içinse alternatif formül netleşti.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri, Meclis’te yaşanan gelişmeler nedeniyle ertelendi. Emekli ikramiyelerinin 4 bin TL’ye yükseltilmesini öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecekti. Ancak, yaşanan olayların ardından görüşmeler aksadı.

MECLİS KAPANDI, İKRAMİYE BEKLEMEYE ALINDI

Emekliler, dul ve yetimler için büyük önem taşıyan bayram ikramiyeleriyle ilgili belirsizlik devam ediyor. TBMM’de milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaların büyümesiyle birlikte Meclis’in 25 Mart Salı gününe kadar kapalı kalmasına karar verildi. Bu durum, normal şartlarda bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılması planlanan ikramiyelerin gecikmesine yol açtı.

ÖNCE ZAMSIZ, SONRA FARK ÖDENECEK!

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bayram ikramiyelerinin ödenmesi için yeni bir formül gündeme geldi. Buna göre, ilk olarak geçen yılki tutar olan 3 bin TL hesaplara yatırılacak, ardından 1.000 TL’lik zam farkı belirlenen bir takvim çerçevesinde ödenecek.



EMEKLİLERE 4 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyeleri, bu yıl yüzde 33,5 zam alarak 4 bin TL olarak belirlenmişti. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için emeklilere toplamda 8 bin TL ödeme yapılacak. Ancak bu artış, devlet bütçesine 28,4 milyar TL’lik ek maliyet getirecek.

Dul ve yetim maaşı alanların bayram ikramiyesi ödemeleri şöyle hesaplanacak:



%75 oranında hak sahipleri: 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL

%50 oranında hak sahipleri: 2’şer bin liradan toplamda 4 bin TL

%25 oranında hak sahipleri: Biner liradan toplamda 2 bin TL

Ayrıca, Şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar henüz maaş almamış olsalar bile Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesi verenler ise yalnızca Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecek.



RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Normal şartlarda emekli ikramiyeleri, bayramdan hemen önceki hafta hesaplara yatırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar - 1 Nisan Salı günleri arasında kutlanacak. Eğer yasa teklifi Meclis’ten geçip Resmi Gazete’de yayımlanırsa, emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor. Ancak Meclis’in kapalı olması ve görüşmelerin ertelenmesi nedeniyle ödeme tarihleri konusunda belirsizlik devam ediyor.