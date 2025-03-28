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 | Kübra Çelepi

Bayram kredisi ile nakit sıkıntısı yok! Bankalardan faizsiz ve düşük faizli kredi fırsatları

Ramazan Bayramı'nda nakit ihtiyacınızı karşılayan müjdeli fırsatlar! Vatandaşlara özel faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyalarıyla bayram alışverişi ve ihtiyaçlarınızı sorunsuz karşılayabilirsiniz.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 16:46

Ramazan Bayramı, ailelerin bir araya geldiği ve alışverişlerin arttığı bir dönemdir. Bu dönemde nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu faizsiz ve düşük faizli kredi seçenekleri büyük önem taşıyor. Özellikle faizsiz kredi seçenekleri, vatandaşların bayram alışverişlerini rahatlıkla yapabilmelerine olanak sağlıyor.

BAYRAM KREDİSİ ARAMALARI YÜKSELDİ

Ramazan Bayramı yaklaşırken bankalar, vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak için cazip kredi kampanyalarını duyurdu. Özellikle faizsiz ve düşük faizli krediler, bayram harcamalarını rahatça yapabilmek isteyenlere büyük kolaylık sağlayacak. Vatandaşların kredi talebi bayram öncesinde hızla yükseldi. Bayram kredisi aramalarında tam 7 kat artış yaşandı. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası ihtiyaç kredisi kullanımı yüzde 8,7, konut kredisi ise yüzde 5,9 arttı.

FAİZSİZ KREDİLERE YOĞUN İLGİ

Faiz oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde yüzde 0 faizli kredi kampanyaları büyük ilgi görüyor. Bu kampanyalar, hem bireysel tüketicilerin hem de ticari işletmelerin bütçesini rahatlatırken bayram öncesi vatandaş gözünü sıfır faizli krediye dikti.

2025 RAMAZAN BAYRAMI KREDİ FIRSATLARI

Bankalar, bayram öncesinde düşük faizli ve faizsiz kredi seçeneklerini açıkladı. Bayram alışverişleri ve nakit ihtiyaçları için sunulan bu avantajlı krediler, vatandaşların bayrama ekonomik olarak daha rahat girmesine olanak sağlayacak.

0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Ramazan Bayramı'na özel faizsiz kredi kampanyaları açıklandı. Bankaların 75 bin liraya varan faizsiz kredi verdiği görüldü.

EN PARA

  • Tutar: 50.000 TL
  • 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz ihtiyaç kredisi

QNB FİNANSBANK

  • Tutar: 55.000 TL
  • 3 ay vadeli, 30.000 TL kredi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

TEB

  • Tutar: 55.000 TL
  • 6 ay vadeli, 30.000 TL kredi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

TÜRKİYE İŞ BANKASI

  • Tutar: 55.000 TL
  • 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
  • 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

GARANTİ BBVA

  • Tutar: 75.000 TL
  • 3 ay vadeli, 50.000 TL kredi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Tutar: 60.000 TL
  • 6 ay vadeli, 35.000 TL kredi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL süper ek hesap

YAPIKREDİ

  • Tutar: 50.000 TL
  • 6 aya varan vade ile, 50.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

AKBANK

  • Tutar: 55.000 TL
  • 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi
  • 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans
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DÜŞÜK FAİZLİ BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR

28 Mart 2025 tarihli güncel verilere göre, 50.000 TL bayram kredisi için en uygun kredi faiz oranı veren banka %3,59 faiz oranıyla Vakıf Katılım oldu. Bu faiz oranıyla 12 ay vadede 50.000 TL kredinin aylık taksiti 5.536 TL olacak.

Sırasıyla en uygun bayram kredisi faiz oranına sahip ilk 3 banka;

  • Vakıf Katılım,
  • QNB,
  • GetirFinans

Hesapkurdu.com'dan derlenen düşük bayram kredisi faiz oranları şöyle;

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