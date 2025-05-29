Bayram öncesi ikinci el araçta rekor talep! Fiyatlar cep yakıyor

Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Güvenli ve konforlu yolculuk arayışı, sıfır araç sıkıntısı ve dövizdeki yükseliş, fiyatlara yukarı yönlü ivme kazandırdı.

Kurban Bayramı yaklaşırken ikinci el araç piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. VavaCars’ın verilerine göre, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlarda artış yaşandı. Şirketin Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bayram öncesi artan araç alım-satım taleplerinin piyasaya hareketlilik getirdiğini vurguladı.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Gözelekli, tüketici davranışlarının yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik etkenlerden de etkilendiğine dikkat çekti. Özellikle bayram döneminde yapılan uzun yolculuklar için daha güvenli ve konforlu araç arayışına giren tüketiciler, sıfır araç fiyatlarının yüksekliği nedeniyle yönünü ikinci el piyasasına çeviriyor.

Yılın ilk aylarında durağan seyreden pazarın, Mart ayı itibarıyla toparlanma sürecine girdiği görülüyor. Nisan ve Mayıs’ta ise fiyatlar yukarı yönlü bir ivme kazandı. Gözelekli, bu hareketliliğin yalnızca bayram öncesiyle sınırlı kalmayacağını, yaz tatili ve okul kapanış döneminin de etkisiyle piyasadaki hareketliliğin devam edeceğini öngörüyor. Ayrıca, ikinci el araçların döviz kuru karşısında değerini daha iyi koruması da bu segmenti tüketici açısından daha cazip hale getiriyor.

VavaCars’ın beklentilerine göre, ikinci el araçlara olan yoğun talep yaz ayları boyunca sürecek.