Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bayram öncesi ikinci el araçta rekor talep! Fiyatlar cep yakıyor

Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Güvenli ve konforlu yolculuk arayışı, sıfır araç sıkıntısı ve dövizdeki yükseliş, fiyatlara yukarı yönlü ivme kazandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 13:40

Kurban Bayramı yaklaşırken ikinci el araç piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. VavaCars’ın verilerine göre, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlarda artış yaşandı. Şirketin Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bayram öncesi artan araç alım-satım taleplerinin piyasaya hareketlilik getirdiğini vurguladı.

Bayram öncesi ikinci el araçta rekor talep! Fiyatlar cep yakıyor

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Gözelekli, tüketici davranışlarının yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik etkenlerden de etkilendiğine dikkat çekti. Özellikle bayram döneminde yapılan uzun yolculuklar için daha güvenli ve konforlu araç arayışına giren tüketiciler, sıfır araç fiyatlarının yüksekliği nedeniyle yönünü ikinci el piyasasına çeviriyor.

Bayram öncesi ikinci el araçta rekor talep! Fiyatlar cep yakıyor

Yılın ilk aylarında durağan seyreden pazarın, Mart ayı itibarıyla toparlanma sürecine girdiği görülüyor. Nisan ve Mayıs’ta ise fiyatlar yukarı yönlü bir ivme kazandı. Gözelekli, bu hareketliliğin yalnızca bayram öncesiyle sınırlı kalmayacağını, yaz tatili ve okul kapanış döneminin de etkisiyle piyasadaki hareketliliğin devam edeceğini öngörüyor. Ayrıca, ikinci el araçların döviz kuru karşısında değerini daha iyi koruması da bu segmenti tüketici açısından daha cazip hale getiriyor.

VavaCars’ın beklentilerine göre, ikinci el araçlara olan yoğun talep yaz ayları boyunca sürecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücrete ara zam beklentisi Erdoğan’a iletildi! Mehmet Şimşek süreci başlattı
Emlak Vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor: Gecikme faizine dikkat! Ödemeyene 2 kat masraf çıkacak

Sıkça Sorulan Sorular

İkinci el araba nasıl alabilirim?
İkinci el araç alım satım işlemi, noter huzurunda gerçekleştirilir. Yani beğendiğiniz ikinci el aracı satın almak için satıcıyla birlikte notere gitmelisiniz. Notere gitmeden önce ise toplamanız gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler arasında satış sözleşmesi ön plana çıkar.
ETİKETLER
#ekonomi
#Büyükşehir Belediyesi
#Kızılay Kan Bağışı Kampanyası
#talep
#ikinci el araç
#araç fiyatları
#araç piyasası
#kurban bayramı
#Tüketici Davranışları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.