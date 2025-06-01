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 | Bengü Sarıkuş

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Paranızı çekemeyebilirsiniz

2025 Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacı olduğu için borsada işlem yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Para piyasası fonu dışında fon ve borsada olan paralar için 3 günlük takas işlemi uygulanıyor.

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Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Paranızı çekemeyebilirsiniz
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 09:02

Nakit ihtiyacının arttığı günlerde tüketici kaynaklarını değerlendirmek istiyor. Borsa ve fonda işlem yapıp pozisyon alanlar ise nakit ihtiyacı olduğunda takas günlerini takip ediyor. Kurban Bayramı'nda piyasaların işlem görmeyecek olması nedeniyle bayramda paraya ihtiyacı olup hisse ya da fon satacak kişilerin acele etmesi gerekiyor.

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Paranızı çekemeyebilirsiniz

Kurban Bayramı tatili resmi olarak 5 Haziran 2025 tarihinde saat 13:00'ten itibaren başlıyor. Başka bir deyişe 5 Haziran 2025 arefe günü yarım gün bankalar ve Borsa İstanbul çalışacak. 5 Haziran 2025'te saat 13:00'a kadar yapılan hisse ve fon satışlarının parası 11 Haziran 2025 tarihinde hesaba geçmiş ve bayram sonrasına sarkmış olacak.

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Paranızı çekemeyebilirsiniz

TAKAS TARİHLERİNİ TAKİP ETMEK GEREKİYOR

Bayrama parasız girmemek için 2-3 Haziran'da yapılan satışların takasları 2 Haziran'daki 4 Haziran'da 3 Haziran'daki 5 Haziran'da hesaplara geçmiş olacak. 4 Haziran'da yapılan satışların takasları ise Haziran'da bayram ertesinde hesaplarda olacak. Bundan dolayı paraya ihtiyacı olup hisse ve fon satacak kişilerin takas tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Paranızı çekemeyebilirsiniz

SATTIĞINIZ GÜN ÇEKEMİYORSUNUZ

Para piyasası fonu dışında fon ve borsada olan paralar için 3 günlük takas işlemi uygulanıyor. Başka bir deyişle hisse fonu ya da borsada herhangi bir şirkette bulunan hissenizi sattığınızda sattığınız gün para hesabınıza geçmiyor. Sattığınız günü dahil 3 gün sonra para hesabınıza geliyor. Örnek vermek gerekirse Pazartesi günü fon ya da hissenizi sattığınızda para Çarşamba günü hesabınıza geçmiş oluyor. Paranın hesaba geçeceği gün hafta sonu ya da resmi tatile denk gelirse iş günleri sayılara 3 günün hesaplanması gerekiyor.

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