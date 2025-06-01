Güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne kadar oldu? İşte 1 Haziran piyasalardan ilk veriler

Gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru sabah saatlerinde ne durumda? 1 Haziran Pazar günü altın ve döviz kurlarındaki anlık gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. İşte güne başlarken piyasaların son görünümü...

1 Haziran 2025 Pazar sabahında altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, altın ve döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Güne başlarken gram altın, çeyrek altın ve dolar kurundaki ilk rakamlar belli oldu. Peki, yatırımcıların odaklandığı bu kritik günde fiyatlar hangi seviyede? İşte 1 Haziran sabahı itibarıyla altın ve döviz piyasalarında son durum...

1 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.147,84 TL

Satış 4.149,16 TL

1 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.724,00 TL

Satış 6.878,00 TL

1 HAZİRAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.448,00 TL

Satış 13.757,00 TL

1 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.766,00 TL

Satış 27.382,00 TL

1 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYAT

Alış 3.288,72 dolar

Satış 3.289,59 dolar

1 HAZİRAN 2025 PAZAR DÖVİZ KURLARI

ABD Doları: Alış: 39,1557 TL, Satış: 39,3022 TL

Euro: Alış: 44,4720 TL, Satış: 44,9570 TL

İngiliz Sterlini: Alış: 52,7567 TL, Satış: 52,9693 TL