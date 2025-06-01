Güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne kadar oldu? İşte 1 Haziran piyasalardan ilk veriler

Gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru sabah saatlerinde ne durumda? 1 Haziran Pazar günü altın ve döviz kurlarındaki anlık gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. İşte güne başlarken piyasaların son görünümü...
1 Haziran 2025 Pazar sabahında altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, altın ve döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Güne başlarken gram altın, çeyrek altın ve dolar kurundaki ilk rakamlar belli oldu. Peki, yatırımcıların odaklandığı bu kritik günde fiyatlar hangi seviyede? İşte 1 Haziran sabahı itibarıyla altın ve döviz piyasalarında son durum...
Alış 4.147,84 TL
Satış 4.149,16 TL
Alış 6.724,00 TL
Satış 6.878,00 TL
Alış 13.448,00 TL
Satış 13.757,00 TL
Alış 26.766,00 TL
Satış 27.382,00 TL
Alış 3.288,72 dolar
Satış 3.289,59 dolar
ABD Doları: Alış: 39,1557 TL, Satış: 39,3022 TL
Euro: Alış: 44,4720 TL, Satış: 44,9570 TL
İngiliz Sterlini: Alış: 52,7567 TL, Satış: 52,9693 TL