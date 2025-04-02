Bayram sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 2 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük tarifesi açıklamalarıyla rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın şu sıralar 3.815,41 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Nisan 2025 altın fiyatları...
Altındaki rekor serisi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ithalat ve gümrük vergileri açıklayacağını duyurmasıyla altın fiyatları hareketlendi. Ons altın fiyatı 3148 doları aşarak rekor seviyeye yükseldi.
Serbest piyasada ise gram altın güne 3.815,41 TL'den başladı. Çeyrek altın ise 6.363,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 2 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.814,97
Satış 3.815,41
Alış 6.273,00
Satış 6.363,00
Alış 12.545,00
Satış 12.727,00
Alış 25.014,00
Satış 25.348,00
Alış 3.125,48 dolar
Satış 3.125,48 dolar