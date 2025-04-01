Elinizdeki altın hayatınızı kurtarabilir! İslam Memiş açıkladı: Büyük kriz geliyor

Altın yatırımında gram altın yerine ons altın takip edilmesi gerektiğini sık sık tekrarlayan finans analisti İslam Memiş, altın için doğru bilinen yanlışları ve gelecekteki tehlikeleri açıkladı. 2025 yılının ilk çeyreğinde ons altın fiyatının yüzde 13, gram altın fiyatının ise yüzde 16-17 artış kaydettiğini hatırlattı. Altın fiyatları jeopolitik riskler, uluslararası belirsizlikler ve merkez bankaları tarafından etkilenmeye devam ederken Memiş, fiziki altın güvenliği konusunun son derece önemli olduğunu aktardı. Gelecekte altın piyasasında büyük değişiklikler bekleniyor.

Altın yatırımı hakkında yaygın inanışlardan doğan yanlışları ve gelecekteki potansiyel tehditleri finans analisti İslam Memiş anlattı. Ons altın fiyatının uluslararası piyasalara göre yansımasına dikkat çeken uzman, ABD'nin altın rezervlerinin şüphesi, fiziki altın güvenliği ve yeni altın yasaklarının önümüzdeki günler için olası tehlikesine vurgu yaptı. Deneyimli uzman altın yatırımcısını net bir şekilde uyardı.

ALTIN YATIRIMINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Altın yatırımı denildiğinde çoğu insanın aklına gram altın geliyor. Ancak bu büyük bir yanılgı. Altının ons fiyatı ile gram fiyatı birbirinden tamamen farklıdır. Peki, neden gram altın değil de ons altın takip edilmeli?

Yılın ilk çeyreğine baktığımızda:

Gram altın %16-17 civarında getiri sağladı.

Ons altın ise %13 civarında bir artış gösterdi.

Her iki yatırım aracı da kazandırsa da, uluslararası piyasalarda altın ons üzerinden fiyatlanır. Bu yüzden 'Altın yükseldi' dediğimizde, aslında ons altın fiyatının yükseldiğini kastediyoruz. Gram altının fiyatı hem ons altına hem de döviz kuruna bağlı olarak değiştiği için, doğru bir yatırım stratejisi adına ons fiyatını takip etmek şart.

ALTIN FİYATLARI NEYDEN ETKİLENİYOR?

Trump’ın altın ithalatına vergi getirme ihtimali nedeniyle, Londra’daki altınların büyük bir kısmı ABD’ye transfer edildi. Bu gelişme ons altın fiyatını bir ayda 350 dolar artırdı. Peki, daha büyük bir kriz yaşandığında ne olacak? Tüm dünya fiziki altınlarını talep ederse, ons fiyatı 10.000 doları görebilir mi?

ABD’NİN ALTIN REZERVLERİ GERÇEK Mİ?

Resmi kayıtlara göre, ABD’nin 8.133 ton altın rezervi var. Ancak, birçok ekonomist ve yatırımcı bu verinin doğru olup olmadığını sorguluyor. 2025 yılında büyük bir kriz bekleniyor. ABD’nin altın rezervleri hazineye devredilirse, ülke “Borçlarımızı ödeyemiyoruz” diyebilir. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse, küresel finans sisteminde büyük bir çöküş yaşanabilir.

FİZİKİ ALTIN MI DİJİTAL ALTIN MI?

Son yıllarda fiziki altın ile sanal altın arasında büyük bir savaş yaşanıyor. Gelenekçi yatırımcılar, ekonomik belirsizliklerden ve sistemden korktukları için fiziki altın almayı tercih ediyor. Ancak burada büyük bir sorun var, Güvenlik.

FİZİKİ ALTIN NEREDE SAKLANMALI?

Eskiden altın almak zordu, saklamak kolaydı. Bugün ise altın almak kolay, saklamak zor. İnsanlar fiziki altınlarını evlerinde sakladıklarında, hırsızlık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Peki, çözüm ne?

Banka kasaları: Ancak bazı yatırımcılar bankalara güvenmiyor.

Ancak bazı yatırımcılar bankalara güvenmiyor. Özel kasalar: Türkiye’de 7/24 robotlar tarafından korunan kasalar mevcut. İstanbul’da, gece saat 3’te bile fiziki altınınızı alabileceğiniz güvenli saklama alanları bulunuyor.

Bu tür kasalara yatırım yaparak, fiziki altının avantajlarından yararlanırken güvenliği de sağlayabilirsiniz.

ALTIN PİYASASINDA YENİ YASAKLAR

Geçtiğimiz yıl 0.25 ve 0.50 gram altınların üretimi ve satışı yasaklandı. Bu yıl ise astar altın ve çekili altınlar yasaklandı.

Bu durum, özellikle düğünlerde ve özel günlerde küçük altın almayı tercih edenleri doğrudan etkiliyor. Kültürümüzde önemli bir yeri olan takı geleneği bu yasaklarla tehlikede. Sorulması gereken asıl soru şu: Altın üretimini yasaklamak ekonomiye ne kazandırıyor? Devletin amacı dolandırıcılığı engellemekse, neden internette satılan sahte gram altınlara karşı önlem alınmıyor? Son yıllarda dijital altın daha fazla yaygınlaşıyor.

ELİNİZDEKİ ALTIN HAYATINIZI KURTARABİLİR

Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var: Fiziki altına sahip olan son nesil biz olabiliriz. Altın, hiçbir merkez bankasına bağlı olmayan, sınırlı bir varlık. Eğer bir gün büyük bir kriz yaşanırsa, elinizdeki altın hayatınızı kurtarabilir. Düşünün, bir felaket yaşandığında, cebinizde küçük bir külçe altın hayatınızı nasıl değiştirebilir? Bugün 375.000 TL değerinde olan 100 gram altını cebinizde taşıyabilirsiniz, ancak aynı değerde banknot taşımak için bir çuvala ihtiyacınız var. Sonuç olarak, altın sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik ve finansal özgürlüğün bir simgesidir. Gelecekte altın piyasasında büyük değişiklikler olacak. Elinizdeki altının kıymetini bilin."