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 | Kübra Çelepi

Bayramda çalışacaklar dikkat! Asgari ücretliye ek ödeme müjdesi: Üst düzey yöneticiler için tek bir şart var

Ramazan Bayramı için nefesler tutuldu. Ramazan Bayramı'nda bayram mesaisine kalan çalışanlar günlük maaşlarının iki katı ek ödeme alacak. Asgari ücretliler ise toplamda 3.033 TL ek mesai ücreti kazanacak. Bayram mesai ücretleri kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Üst düzey yöneticiler ise genellikle mesai ücreti almazken, bayramda çalıştıklarını belgelemeleri halinde bu hakkı elde edecek.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 12:21

Ramazan Bayramı'nda çalışanlara günlük maaşlarının iki katı ek ödeme yapılması gerekiyor. Asgari ücretli bir çalışan 3,5 gün çalışarak toplamda 3033 TL ek mesai ücreti kazanacak.

BAYRAM MESAİSİNDE ÇALIŞANLARA EK ÖDEME MÜJDESİ

Ramazan Bayramı heyecanı tüm yurtta hissedilirken, birçok çalışan da bayram tatilinde iş başında olacak. Peki, bayram mesaisine kalanlar ne kadar ek ücret alacak? İşverenler bayramda çalışanlara ne kadar ödeme yapmalı? İşte bayram mesaisine dair tüm merak edilenler.

ASGARİ ÜCRETLİLER NE KADAR ALACAK?

Bayram günleri, çalışanlar için özel ve anlamlı bir zaman dilimi olsa da bazı sektörlerde işin devam etmesi gerekiyor. İşte bu noktada, çalışanların hakları devreye giriyor. Yasalara göre, dini ve resmi bayramlarda çalışan işçilere günlük maaşlarının iki katı ödeme yapılması gerekiyor.

BAYRAM MESAİSİ NE KADAR?

2025 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 26.005 TL. Bu rakama göre, günlük brüt ücret 866,85 TL’ye denk geliyor. Bayramda bir gün çalışan asgari ücretli, bunun iki katı olan 1.733,70 TL ek ödeme alacak. Ramazan Bayramı’nın 3.5 gün sürdüğü göz önüne alındığında, tam gün çalışan bir asgari ücretli toplamda 3.033 TL ek mesai ücreti kazanacak.

BAYRAM MESAİSİ KIDEM TAZMİNATINA DAHİL Mİ?

Bayramda alınan ek mesai ücretleri, kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yani, bu ek gelir gelecekteki tazminat hesaplamasında da önemli bir rol oynuyor.

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ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞANLAR DİKKAT

Üst düzey yöneticiler genellikle mesai ücreti almazken, bayramda çalıştıklarını belgelemeleri halinde bu hakkı elde edebiliyorlar. Kısmi zamanlı çalışanlar için de aynı mesai kuralları geçerli, ancak çalışma saatlerine oranla ödeme yapılıyor.

Bayram coşkusunu yaşarken iş başında olan bayramda çalışacak binlerce kişi için ek mesai ücretleri önemli bir katkı sağlayacak. işverenlerin de yasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 günlük bayram mesaisi ne kadar?
Dinî veya resmi bayramlarda çalışılması durumunda bir günlük ücret, günlük brüt kazancın iki katıdır.
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#Ekonomi
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