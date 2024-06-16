Bayramda gözler akaryakıta çevrildi! 16 Haziran motorin bezin fiyatları

16 Haziran 2024 11:49 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:01

Kurban Bayramı’nda yola çıkacak olanlar akaryakıt fiyatların değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

YAZ SEZONU YAKIT TALEBİNİ ARTIRACAK

Brent ham vadeli kontratları cuma günü %0,1 düşerek varil başına 82,62 dolara geriledi. Fiyatlardaki gerilemede ABD tüketici güveninin haziran ayında yedi ayın en düşük seviyesine gerilemesi etkili oldu. Öte yandan petrol fiyatları haftayı %3'ün üzerinde yükselişle tamamladı.

Bu rakam Nisan ayından bu yana en yüksek haftalık yükseliş olarak kaydedildi. Önümüzdeki haftalarda yaz sezonuna girilmesiyle beraber yakıt tüketiminin artması bekleniyor. Bu gelişme ABD faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamına ilişkin belirsizliklerin önüne geçti.

TALEP TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Hafta başında ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), 2024 için küresel petrol talebi büyüme tahminini, önceki günlük 900.000 varil tahmininden yukarı, günde 1,1 milyon varile revize etti. Japonya hariç Asya ülkelerine yönelik talep görünümü yükseltildi.

Arz tarafında Rusya, Mayıs ayında kotasını aşarak OPEC+ anlaşması kapsamındaki üretim yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünde bulundu. Ek olarak, resmi veriler ABD ham petrol, benzin ve damıtılmış ürün stoklarının geçen hafta beklenenden fazla arttığını gösterdi.

AKARYAKITTA SON DURUM NEDİR?

Akaryakıt fiyatları son dönemlerde hareketli bir seyir izliyor. Bayramda akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediği merak ediliyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40.29 TL

Motorin litre fiyatı: 40.67 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40.15 TL

Motorin litre fiyatı: 40.57 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.24 TL

Motorin litre fiyatı: 41.63 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.54 TL

Motorin litre fiyatı: 42.02 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL