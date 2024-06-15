Altın, döviz, borsa! Haftaya damgasını vuran yatırım belli oldu

15 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:51

Borsa İstanbul haftalık bazda yatırımcısına en kazandıran yatırım olurken onu altın ve dolar takip etti.

EN ÇOK KAZANDIRAN BELLİ OLDU

BIST 100 endeksi, en düşük 9.958,11 ve en yüksek 10.575,98 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı.

ALTIN ARTIŞA GEÇTİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,04 artışla 2 bin 450 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 yükselişle 15 bin 970 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 930 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 10 liraya çıktı.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD doları yüzde 1,31 değer kazanarak 32,6860 çıkarken, euro yüzde 0,01 azalışla 34,9060 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73 değer kazandı.

EN GÖZDE YATIRIM FONLARI

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,00 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.