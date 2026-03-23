Bayramda otoyol ve köprülerden 12,3 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde otoyol ve köprülerden 12 milyar 338 bin 48 araç geçişi olduğunu aktardı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı Ramazan Bayramı dönemindeki karayolu, demiryolu ve havayolunda gerçekleşen trafik verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "19-22 Mart tarihleri arasında milyonlarca vatandaşımız hava, kara ve demiryolu ulaşım modlarını kullandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ücretsiz olarak hizmet verdiğini hatırlattı.



Bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığına dikkati çeken Uraloğlu, 18 Mart-22 Mart tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 156 bin 520, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ise 932 bin 212 aracın geçiş yaptığını bildirdi. Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki iki boğaz köprümüz, beş gün boyunca toplam 2 milyon 88 bin 732 araca hizmet verdi. Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 7 milyon 846 bin 97, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki otoyollardan ise 4 milyon 491 bin 951araç geçiş yaptı. Böylece 5 günlük süreçte otoyol ve köprülerimizden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti."

OTOBÜSLER 1 MİLYON 600 BİN YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında şehirler arası otobüs firmalarının 44 bin 733 adet seferde 1 milyon 632 bin 831 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

İstanbul'da, başta Marmaray olmak üzere Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında 19-22 Mart tarihleri arasında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İstanbul'un iki yakasını demiryolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray 1 milyon 790 bin 733 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 44 bin 898, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı da 114 bin 371 vatandaşımız kullandı."

Bakan Uraloğlu, Ankara'da şehrin merkezinden geçen Başkentray'ın yolcu verilerini de değerlendirdi. Uraloğlu, "YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile söz konusu dönemde 249 bin 880 yolcuya hizmet verdik" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında söz konusu kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 199 bin 882 kişinin kullandığını bildirdi.

YHT'ler ile 150 bin 989 vatandaşın seyahat ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "14 Haziran 2024 tarihinde günlük taşınan YHT yolcu sayısı rekoru olan 39 bin 934'ten sonra bayramın son günü 41 bin 449 yolcuya hizmet vererek yeni bir günlük yolcu sayısı rekoru kırdık. Anahat ve bölgesel trenlerle de 138 bin 314 kişiye hizmet sunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "Söz konusu tarihlerde TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 489 bin 185 kişi kullandı" dedi.

HAVALİMANLARI 2 BUÇUK MİLYONU BULDU

Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında Türkiye genelindeki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısının 2 milyon 530 bin 758 olduğunu belirterek bu dönemde toplam 16 bin 851 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydetti. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda, 873 bin 851 yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı'mızda 162 bin 514, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'mızda 135 bin 982, Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda 541 bin 760, Antalya Havalimanı'mızda ise 161 bin 405 yolcumuzu ağırladık" şeklinde konuştu.



Bakan Uraloğlu ayrıca, Muğla Dalaman ve Muğla Milas-Bodrum havalimanlarında da 22 Mart günü 2026 yılının en yüksek rakamlarına ulaşıldığını kaydetti. Uraloğlu, "19-22 Mart tarihlerinde Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'mız 19 bin 290 yolcuya hizmet verdi, 22 Mart günü 5 bin 946 yolcu sayısıyla 2026'nın en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Muğla Dalaman Havalimanı'mız da 4 günlük süreçte 17 bin 212 yolcuya hizmet verirken yine bayramın son günü 5 bin 841 yolcu sayısıyla bu yılın en yüksek rakamına ulaştı" diye konuştu.