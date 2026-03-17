Avatar
Editor
 | Murat Makas

GÖKBEY Helikopteri'ne uçuş sertifikası! Bakan Uraloğlu: 10 yıllık sürede mutlu son

Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden GÖKBEY kritik eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GÖKBEY Helikopteri sertifikası takdim töreninde açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayisinde tamamen yerli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri ilk sivil sertifikasyonunu alıyor. tarafından yürütülen bu süreç, savunma sanayisindeki teknolojik birikimin sivil havacılığa aktarılmasında bir dönüm noktası teşkil ediyor.

10 YILLIK BAŞVURU SÜRECİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu GÖKBEY Helikopterine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu şu açıklamaları yaptı:

Büyük yolculuğun yeni zirvesi bugün karşımızda. Başlangıçta sivil amaçla tasarlanan GÖKBEY, 23 Mart 2016'da başvuruyla başlayan 10 yıllık süre sonun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün verdiği sertifikaya kavuşmuş oldu.

600'den fazla toplantı, 180'den fazla sertifikasyon testi, yaklaşık 18 bin uçuş test noktası ve Şubat'ta gerçekleştirilen doğrulama uçuşları.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da GÖKBEY’in en başından itibaren sivil sertifikasyona uygun tasarlandığını belirtmiş, "GÖKBEY, başlangıçta sivil olarak tasarlandı ve sivil sertifikasyonu, bu ay içerisinde tamamladık. Bu ayın sonunda Türkiye, ilk defa kendi yaptığı bir helikopterine kendi bünyesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sivil sertifikasyon alacak. Ondan 3-4 ay sonra hava ambulans helikopteri için sertifikasyon alacak ve bu sene sonunda 3 tane helikopteri Sağlık Bakanlığımıza ambulans olarak kullanılmak üzere teslim ediyoruz." demişti.

