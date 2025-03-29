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 | Kübra Çelepi

Bayramdan sonra kuyumcularda yeni yasaklar başlıyor! Uymayana ağır cezalar yolda

İddiaya göre, Maliye Bakanlığı, kredi kartları ile altın alım satım işlemleri olan limit bozdurma uygulamasını yasaklamaya hazırlanıyor. Kuyumcular, kart limitlerini bozdurmayı kabul ettikleri takdirde para cezasına çarptırılabilecek. Kesme altın yasağının ardından bayramdan sonra kuyumculardaki bozdurma işlemlerine de yasak gelecek.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 16:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumcularda yapılan işlemleri sıkı denetim altına almaya hazırlanıyor. Daha önce kesme altın satışını yasaklayan bakanlık, iddiaya göre bayram sonrasında kredi kartı ile yapılan limit bozdurma işlemlerine de kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALIP BOZDURMA DÖNEMİ BİTİYOR

Son yıllarda birçok kişi kredi kartı ile altın alıp anında bozdurarak nakit paraya çevirmeyi tercih ediyordu. Bu durum, mevzuata aykırı olmasına rağmen denetimlerin yetersizliği nedeniyle yaygın bir uygulama haline geldi. Ancak Sözcü'de yer alan iddiaya göre, bayramdan sonra bu yöntemi kullananlar için sıkı önlemler devreye girecek.

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KUYUMCULARA AĞIR CEZALAR GELİYOR

Maliye Bakanlığı, kredi kartı ile yapılan alım satım işlemlerine özel denetim başlatıyor. Kart limitini komisyon karşılığında nakde çeviren kuyumcular, bu işlemleri sürdürmeleri halinde yüz binlerce liralık para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Bakanlık, kuyumculuk sektöründeki denetimlerini artırmaya devam edecek. Bayram sonrası başlayacak bu uygulamalarla birlikte kuyumcular üzerinden yapılan nakit dönüşüm işlemleri büyük ölçüde sınırlandırılmış olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kuyumcudan kredi kartı ile altın alınır mı?
BDDK tarafından yapılan yeni düzenlemelere göre kredi kartı ile altın alma işlemlerinde herhangi bir yasak bulunmamaktadır. Dolayısıyla online mağazalar ve kuyumcular aracılığıyla kredi kartı ile altın almak mümkündür.
ETİKETLER
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#Altın Gram
#8 Ayar Altın
#Altın Yatırımı
#Çeyrek Altını
#altın bozdurma
#Ekonomi
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