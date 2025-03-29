Haftanın yatırım karnesi belli oldu! İşte kazandıranlar ve kaybettirenler
Borsa İstanbul bu hafta yükselişe geçti. BIST 100 endeksi yüzde 6,80 artışla tamamlandı. Altın fiyatları ise yüzde 2'den fazla arttı. Döviz kurları ise düşüş eğiliminde hareket etti. İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları.
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Mart ayının son haftasında Borsa İstanbul yükselirken, altın fiyatlarında da dikkat çeken artışlar yaşandı. Döviz kurları ve yatırım fonları ise kaybettirenler arasında yer aldı.
BORSA HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI
Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftanın en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer aldı. Endeks, haftayı yüzde 6,80 artışla 9.659,48 puandan tamamladı.
BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER
En çok kazandıran: Mia Teknoloji, %25,60 değer kazanarak haftanın en çok prim yapan hissesi oldu.
Diğer kazananlar: Alarko Holding (%25,25) ve Koza Altın İşletmeleri (%23,13).
En çok kaybettiren: Europower Enerji, %4,77 değer kaybederek haftanın en çok düşen hissesi oldu.
Diğer kaybedenler: Altınay Savunma (%3,90) ve Girişim Elektrik Sanayi (%2,76).
Borsa İstanbul’da en değerli şirketler ise ASELSAN (546,7 milyar TL), Garanti BBVA (495,6 milyar TL) ve Türk Hava Yolları (429,2 milyar TL) olarak sıralandı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Yatırımcıların güvenli limanı altın, bu hafta yükseliş gösterdi.
Külçe Altın: %2,15 artış ile 3.750 TL’ye yükseldi.
Cumhuriyet Altını: %2,13 artış ile 25.375 TL’ye çıktı.