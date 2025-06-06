Bayramı fırsat bilen tatilciler Marmaris ve Datça'ya akın etti! İşte o sayı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşlar Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerini tercih etti. Arefe gününden itibaren iki ilçeye toplam 25 bin araç giriş yaptı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinin karayoluyla tek geliş ve gidiş noktası olan Çetibeli jandarma kontrol noktası ve bölge trafik kontrol noktası, bayram tatili boyunca denetimlerini sürdürüyor.

Dört günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, hem tatil hem de ziyaret yapmak için araçlarıyla Marmaris'e giriş yaptı. Arife gününden bu yana Marmaris ve Datça ilçelerine şu saate kadar 25 bin aracın giriş yaptığı bilgisi edinildi.

YOLDA DENETİMLER SÜRÜYOR

Jandarma ve emniyet ekipleri, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için yol boyunca denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bayram boyunca yol güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla kontrollerin titizlikle yapılacağı vurgulandı.

Gelen araçların büyük bölümünün İstanbul, Denizli, İzmir, Ankara ve Amasya plakalı olduğu gözlendi. Marmaris'ten Ortaca'ya gitmekte olan bir yolcu, yollardaki güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu belirterek Marmaris'in tatil için çok güzel bir yer olduğunu söyledi ve herkese iyi bayramlar diledi.

Yetkililer ise sürücülere yolları sevdiklerine kavuşmanın aracı olarak görmeleri gerektiğini hatırlatarak trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Bayram tatilinin huzur içinde geçmesi temennisinde bulunan ekipler, tüm sürücülere dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu.