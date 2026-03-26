Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 19 Mart itibarıyla 33 milyar 343 milyon lira azalarak 24 trilyon 352 milyar 189 milyon liradan 24 trilyon 318 milyar 846 milyon liraya indi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 19 Mart itibarıyla 33 milyar 343 milyon lira azalarak 24 trilyon 318 milyar 846 milyon liraya geriledi. Tüketici kredileri 42 milyar 316 milyon lira azalarak 3 trilyon 46 milyar 676 milyon liraya indi. Taksitli ticari krediler 11 milyar 303 milyon lira artarak 3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,4 azalışla 2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 5 milyar 749 milyon lira artarak 664 milyar 792 milyon liraya çıktı. Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 25 milyar 910 milyon lira artarak 5 trilyon 469 milyar 214 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi 355 milyon lira azalarak 1 milyar 567 milyon liraya düştü ve toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 46 MİLYAR 676 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 42 milyar 316 milyon lira azalarak 3 trilyon 46 milyar 676 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 734 milyar 860 milyon lirası konut, 46 milyar 90 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 265 milyar 726 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 303 milyon lira artarak 3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalışla 2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 113 milyar 66 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 750 milyar 978 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Kategori Değer Açıklama Tüketici Kredileri 3 trilyon 46 milyar 676 milyon lira 42 milyar 316 milyon lira azaldı Tüketici Kredileri - Konut 734 milyar 860 milyon lira Tüketici Kredileri - Taşıt 46 milyar 90 milyon lira Tüketici Kredileri - İhtiyaç 2 trilyon 265 milyar 726 milyon lira Taksitli Ticari Krediler 3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira 11 milyar 303 milyon lira arttı Bireysel Kredi Kartı Alacakları 2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira Yüzde 1,4 azaldı Bireysel Kredi Kartı Alacakları - Taksitli 1 trilyon 113 milyar 66 milyon lira Bireysel Kredi Kartı Alacakları - Taksitsiz 1 trilyon 750 milyar 978 milyon lira

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 749 milyon lira artışla 664 milyar 792 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 495 milyar 959 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 25 milyar 910 milyon lira artarak 5 trilyon 469 milyar 214 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 355 milyon lira azalarak 1 milyar 567 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.