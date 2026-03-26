BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 262 milyar 835 milyon lira azalarak 28 trilyon 214 milyar 101 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam 19 Mart itibarıyla 33 milyar 343 milyon lira azalarak 24 trilyon 352 milyar 189 milyon liradan 24 trilyon 318 milyar 846 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 19 Mart itibarıyla 33 milyar 343 milyon lira azalarak 24 trilyon 318 milyar 846 milyon liraya geriledi.
Tüketici kredileri 42 milyar 316 milyon lira azalarak 3 trilyon 46 milyar 676 milyon liraya indi.
Taksitli ticari krediler 11 milyar 303 milyon lira artarak 3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira oldu.
Bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,4 azalışla 2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 5 milyar 749 milyon lira artarak 664 milyar 792 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 25 milyar 910 milyon lira artarak 5 trilyon 469 milyar 214 milyon liraya yükseldi.
KKM bakiyesi 355 milyon lira azalarak 1 milyar 567 milyon liraya düştü ve toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.
KurumVeriTarihMiktar (Önce)Miktar (Son)Değişim
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)Bankacılık Sektörü Toplam Kredi Hacmi19 Mart24 trilyon 352 milyar 189 milyon lira24 trilyon 318 milyar 846 milyon lira33 milyar 343 milyon lira azaldı

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 46 MİLYAR 676 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 42 milyar 316 milyon lira azalarak 3 trilyon 46 milyar 676 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 734 milyar 860 milyon lirası konut, 46 milyar 90 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 265 milyar 726 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 303 milyon lira artarak 3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalışla 2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 113 milyar 66 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 750 milyar 978 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KategoriDeğerAçıklama
Tüketici Kredileri3 trilyon 46 milyar 676 milyon lira42 milyar 316 milyon lira azaldı
Tüketici Kredileri - Konut734 milyar 860 milyon lira
Tüketici Kredileri - Taşıt46 milyar 90 milyon lira
Tüketici Kredileri - İhtiyaç2 trilyon 265 milyar 726 milyon lira
Taksitli Ticari Krediler3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira11 milyar 303 milyon lira arttı
Bireysel Kredi Kartı Alacakları2 trilyon 864 milyar 44 milyon liraYüzde 1,4 azaldı
Bireysel Kredi Kartı Alacakları - Taksitli1 trilyon 113 milyar 66 milyon lira
Bireysel Kredi Kartı Alacakları - Taksitsiz1 trilyon 750 milyar 978 milyon lira

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 749 milyon lira artışla 664 milyar 792 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 495 milyar 959 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 25 milyar 910 milyon lira artarak 5 trilyon 469 milyar 214 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 355 milyon lira azalarak 1 milyar 567 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Veri Kalemi19 Mart İtibarıyla DeğerÖnceki Haftaya Göre DeğişimOran (KKM için)
Takipteki Alacaklar664 milyar 792 milyon lira5 milyar 749 milyon lira artış
Özel Karşılık Ayrılan Takipteki Alacaklar495 milyar 959 milyon lira
Yasal Öz Kaynaklar5 trilyon 469 milyar 214 milyon lira25 milyar 910 milyon lira artış
KKM Bakiyesi1 milyar 567 milyon lira355 milyon lira azalışToplam mevduatın %0,01'i
