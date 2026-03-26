BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 19 Mart itibarıyla 33 milyar 343 milyon lira azalarak 24 trilyon 352 milyar 189 milyon liradan 24 trilyon 318 milyar 846 milyon liraya indi.
|Kurum
|Veri
|Tarih
|Miktar (Önce)
|Miktar (Son)
|Değişim
|Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
|Bankacılık Sektörü Toplam Kredi Hacmi
|19 Mart
|24 trilyon 352 milyar 189 milyon lira
|24 trilyon 318 milyar 846 milyon lira
|33 milyar 343 milyon lira azaldı
Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 42 milyar 316 milyon lira azalarak 3 trilyon 46 milyar 676 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 734 milyar 860 milyon lirası konut, 46 milyar 90 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 265 milyar 726 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 303 milyon lira artarak 3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira oldu.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalışla 2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 113 milyar 66 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 750 milyar 978 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
|Kategori
|Değer
|Açıklama
|Tüketici Kredileri
|3 trilyon 46 milyar 676 milyon lira
|42 milyar 316 milyon lira azaldı
|Tüketici Kredileri - Konut
|734 milyar 860 milyon lira
|Tüketici Kredileri - Taşıt
|46 milyar 90 milyon lira
|Tüketici Kredileri - İhtiyaç
|2 trilyon 265 milyar 726 milyon lira
|Taksitli Ticari Krediler
|3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira
|11 milyar 303 milyon lira arttı
|Bireysel Kredi Kartı Alacakları
|2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira
|Yüzde 1,4 azaldı
|Bireysel Kredi Kartı Alacakları - Taksitli
|1 trilyon 113 milyar 66 milyon lira
|Bireysel Kredi Kartı Alacakları - Taksitsiz
|1 trilyon 750 milyar 978 milyon lira
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 749 milyon lira artışla 664 milyar 792 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 495 milyar 959 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 25 milyar 910 milyon lira artarak 5 trilyon 469 milyar 214 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 355 milyon lira azalarak 1 milyar 567 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.
|Veri Kalemi
|19 Mart İtibarıyla Değer
|Önceki Haftaya Göre Değişim
|Oran (KKM için)
|Takipteki Alacaklar
|664 milyar 792 milyon lira
|5 milyar 749 milyon lira artış
|Özel Karşılık Ayrılan Takipteki Alacaklar
|495 milyar 959 milyon lira
|Yasal Öz Kaynaklar
|5 trilyon 469 milyar 214 milyon lira
|25 milyar 910 milyon lira artış
|KKM Bakiyesi
|1 milyar 567 milyon lira
|355 milyon lira azalış
|Toplam mevduatın %0,01'i