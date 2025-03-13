BDDK açıkladı: Kredi kartı borçları düşerken kredi ve mevduat yükseldi

Kur korumalı mevduat 825 milyar 410 milyon liraya geriledi. KKM'den çıkış geçtiğimiz hafta 21 milyar 168 milyon lira oldu. Öte yandan kredi, mevduat artarken kredi kartı borcu düştü.

Kur Korumalı Mevduat hızla düşmeye devam ediyor. KKM'den çıkış geçtiğimiz hafta 21 milyar 168 milyon lira oldu. Kur Korumalı Mevduat bu hafta 825 milyar 410 milyon liraya geriledi.

KKM'DEN ÇIKIŞLAR HZILANIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 846 milyar 578 milyon liradan 825 milyar 410 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'den çıkış geçtiğimiz hafta 21 milyar 168 milyon lira oldu.

KREDİ VE MEVDUAT YÜKSELDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi, mevduat ve kredi kartlarına ilişkin istatistiklerini açıkladı.

Krediler 16 trilyon 857,6 milyar TL'den 17 trilyon 60,7 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 803,7 milyar TL'den 19 trilyon 997,3 milyar TL'ye çıktı.

KREDİ KARTI BORCU DÜŞTÜ

Tüketici kredileri 2 trilyon 117,2 milyar TL'den 2 trilyon 122,5 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 926,2 milyar TL'den 1 trilyon 895 milyar TL'ye indi. Takipteki alacaklar ise 333,7 milyar TL'den 339,1 milyar TL'ye çıktı.