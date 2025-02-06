BDDK açıkladı! Kur korumalı mevduat hesapları 1 trilyon TL’nin altına indi

06 Şubat 2025 16:15 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:17

Kur Korumalı mevduat hesaplarında toplam bakiye 1 trilyon liranın altına indi. KKM büyüklüğü, toplam mevdatın yüzde 5,23'ünü oluşturdu.

Merkez Bankası KKM için yeni bir karar daha aldı! Vade süreleri kısaldı

Merkez Bankası KKM için yeni bir karar daha aldı! Vade süreleri kısaldı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında erime devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlarında 31 Ocak itibarıyla 25 milyar 251 milyon liralık çözülme yaşandı. Böylece KKM'de toplam bakiye 996 milyar 190 milyon liraya düştü. KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,23'ü oldu.

Ekonomi yönetimi, 2025 yılında kur korumalı mevduattan tamamen çıkmayı hedefliyor. Bankacılık sektöründe toplam mevduat bankalar arası dahil geçen hafta 337 milyar 24 milyon lira azalarak 19 trilyon 48 milyar 105 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Aynı haftada Tüketici kredilerinin tutarı, 31 Ocak itibarıyla 25 milyar 85 milyon lira artarak 2 trilyon 62 milyar 695 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 523 milyar 539 milyon lirası konut, 71 milyar 219 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 467 milyar 937 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Takipteki alacaklar ise önceki haftaya göre 9 milyar 828 milyon lira artışla 314 milyar 726 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 233 milyar 34 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.