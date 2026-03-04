BDDK İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

Kategoriler
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İktisat Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.
BDDK'nın "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda İktisat Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı. Kurul, söz konusu bankaya 12 Aralık 2024'te kuruluş izni vermişti.