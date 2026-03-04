Menü Kapat
Politika
DEM Parti'nin ismi değişiyor! 2 alternatif var

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında partinin isminin değişebileceğini söyledi. Temelli, gündemlerindeki alternatif isimleri açıkladı.

DEM Parti'nin ismi değişiyor! 2 alternatif var
04.03.2026
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ortak raporun kabul edilmesinin ardından sıra atılacak hukuki adımlara geldi. Süreç tüm hızıyla ilerlerken, DEM Parti'de dikkat çeken bir değişim kapıda.

HABERİN ÖZETİ

DEM Parti'nin ismi değişiyor! 2 alternatif var

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Terörsüz Türkiye süreci ve hukuki adımların ardından DEM Parti'de kongre ve isim değişikliği gibi değişimler bekleniyor.
DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, bu yıl içinde kongreye gitmenin yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti.
Konjonktürdeki değişimlerin parti politikalarına yansıtılacağını söyledi.
Partinin isminin değişebileceği ve bu konuda kesin bir karar alınmadığı, ancak farklı seçeneklerin değerlendirilebileceği ifade edildi.
Olası isim alternatifleri olarak Demokratik Cumhuriyet Partisi veya Demokratik Halk Partisi gibi seçenekler sunuldu.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kongre takviminin henüz ele alınmadığını ancak bu yıl içinde kongreye gitmenin yasal bir zorunluluk olduğunu belirten Temelli, konjonktürdeki değişimlerin parti politikalarına yansıtılacağını söyledi.

DEM Parti'nin ismi değişiyor! 2 alternatif var

Birçok değişiklik olurken kendilerinin aynı kalamayacağına vurgu yapan Sezai Temelli, partinin geçmişteki dönüşümlerini de hatırlatarak, "Gelişmeleri dikkate alacağız ve bunları parti bünyesine katmanın yollarını arayacağız. İlk defa yapacağımız bir şey değil. Geçmişte de yaptık, yine yapacağız" diye konuştu.

DEM Parti'nin ismi değişiyor! 2 alternatif var

DEM PARTİ'NİN ADI DEĞİŞİYOR

Bu kapsamda partinin isminin değişeceği iddialarına da değinen Sezai Temelli, isim konusunda kesin bir karar alınmadığını fakat farklı seçeneklerin değerlendirilebileceğini söyledi. DEM Parti isminin geçmişte kapatma süreci ve seçim stratejisi sebebiyle ortaya çıktığına dikkat çeken Temelli şunları söyledi:

2 ALTERNATİF İSİM

"İsmimiz budur diye değişmez bir durumumuz yok. Adı değişebilir. Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir. Birçok şey olabilir. Sürecin bütün dinamiklerini doğru okuyarak siyasi hayatımızda yeni bir dönem stratejisi belirleyeceğiz. Sürece en uygun programla yolumuza devam edeceğiz."

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan yeni çağrı! 'Barış yasası' vurgusu
