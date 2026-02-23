Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
 Baran Aksoy

DEM Parti isim değiştiriyor! Kadroda da ciddi değişiklikler olacak

Son dakika haberi: DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında isim ve yapı değişikliğine gideceği öğrenildi. Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor.

DEM Parti isim değiştiriyor! Kadroda da ciddi değişiklikler olacak
GİRİŞ:
23.02.2026
13:56
GÜNCELLEME:
23.02.2026
14:01

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çalışmalar son sürat devam ediyor. Ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte süreç artık yasal ve hukuki adımların atılacağı aşamaya geçti.

HABERİN ÖZETİ

DEM Parti isim değiştiriyor! Kadroda da ciddi değişiklikler olacak

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti, isim ve kadroda kapsamlı değişikliklere hazırlanıyor.
Partinin isim değişikliğinde "Demokratik Cumhuriyet" ifadesini kullanacağı belirtiliyor.
Bu değişiklikle Cumhuriyet kavramının yeniden anlamlandırılması, silahın yerini bilim ve demokrasinin alması gerektiği vurgulanıyor.
Partinin çok daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.
Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesi beklenirken, kadroda önemli değişiklikler olacağı ifade ediliyor.
Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor, ancak Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler belirleyici olacak.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

DEM PARTİ'DEN KRİTİK HAMLE

Habertürk'te yer alan habere göre; sürecin ruhu ve dinamizmine uygun şekilde DEM Parti de kapsamlı değişikliklere gitme kararı aldığı öğrenildi. DEM Parti'nin bu doğrultuda isim değişikliğinde gitmeye hazırlandığı belirtildi.

DEM Parti isim değiştiriyor! Kadroda da ciddi değişiklikler olacak

DEMOKRATİK CUMHURİYET VURGUSU

Yeni isimde “Demokratik Cumhuriyet” ifadesinin kullanılacağı aktarıldı. Cumhuriyet kavramının yeniden anlamlandırılması, silahın yerini bilim ve demokrasinin alması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye partisi olma hedefiyle çok daha geniş kitlelere ulaşılması amaçlanıyor.

DEM Parti isim değiştiriyor! Kadroda da ciddi değişiklikler olacak

KADRODA DA CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor. Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor. Fakat tarih konusunda da belirleyici olan Terörsüz Türkiye sürecindeki tempo ve gelişmeler olacak.

#Politika
