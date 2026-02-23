DEM Parti isim değiştiriyor! Kadroda da ciddi değişiklikler olacak

Kategoriler
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çalışmalar son sürat devam ediyor. Ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte süreç artık yasal ve hukuki adımların atılacağı aşamaya geçti.
Habertürk'te yer alan habere göre; sürecin ruhu ve dinamizmine uygun şekilde DEM Parti de kapsamlı değişikliklere gitme kararı aldığı öğrenildi. DEM Parti'nin bu doğrultuda isim değişikliğinde gitmeye hazırlandığı belirtildi.
Yeni isimde “Demokratik Cumhuriyet” ifadesinin kullanılacağı aktarıldı. Cumhuriyet kavramının yeniden anlamlandırılması, silahın yerini bilim ve demokrasinin alması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye partisi olma hedefiyle çok daha geniş kitlelere ulaşılması amaçlanıyor.
Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor. Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor. Fakat tarih konusunda da belirleyici olan Terörsüz Türkiye sürecindeki tempo ve gelişmeler olacak.