 Baran Aksoy

Ömer Çelik'ten ABD'nin İsrail Büyükelçisine çok sert tepki: İnsanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki gösterdi. Çelik, Gazze’de çocukların öldürülmesine destek verilmesinin insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Ömer Çelik'ten ABD'nin İsrail Büyükelçisine çok sert tepki: İnsanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Büyükelçisi'nin açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. İşgakci İsrail'in toprakları ya da diğer altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği olmadığının altını çizen Çelik, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ni sert sözlerle hedef aldı. Çelik, "Teolojik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılması tüm bölgede çok vahim sonuçlara yol açar” diye konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Ömer Çelik'ten ABD'nin İsrail Büyükelçisine çok sert tepki: İnsanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım

Türkiye, Çelik'in açıklamasıyla, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerini "mekansal soykırım" olarak kınayarak, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti'ni savunma kararlılığını vurguladı.
İsrail'in işgal altındaki Filistin ve Arap toprakları üzerinde hakkı ve egemenliği yoktur; Batı Şeria'yı ilhak ve yerleşim genişletme "mekansal soykırım" ve "açık saldırıdır."
ABD Büyükelçisi'nin Gazze'de çocukların öldürülmesine desteği ve "Büyük İsrail" projesini savunması insanlık dışı ve kınanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de defalarca sorduğu "İsrail'in sınırları neresidir?" sorusu, İsrail'in saldırgan zihniyetine karşı yapılan uyarıların haklılığını kanıtlamıştır.
Çocukların öldürülmesi ve Filistinlilerin yurtlarının işgali soykırım siyasetidir ve tüm insanlık değerlerine saldırıdır.
Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve birleşik Filistin Devleti'ni savunmaya devam edecektir.
Bu mücadele, "soykırım örgütü"ne karşı insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir.
“MEKANSAL SOYKIRIM” FAALİYETİ"

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği yoktur. İsrail’in, dost ve kardeş Arap Devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidi gayrı meşrudur. İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri “mekansal ” faaliyetidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi ise açık saldırıdır.

Ömer Çelik'ten ABD'nin İsrail Büyükelçisine çok sert tepki: İnsanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım

"ÇOK VAHİM SONUÇLARI OLUR!"

ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze’de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır. Bu Büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen “Büyük İsrail” projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır. Teolojik-fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının tüm bölgede çok vahim sonuçları olur. İsrail’in Ortadoğu’da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz.

Ömer Çelik'ten ABD'nin İsrail Büyükelçisine çok sert tepki: İnsanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım

"BUNLAR TÜM İNSANLIK DEĞERLERİNE SALDIRIDIR"

Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca “İsrail’in sınırları neresidir?” diye sorarak bu saldırgan ve işgalci zihniyetin sinsi planlarına karşı tüm dünyayı yıllardır uyarmaktadır. Yaşanan her gelişme Cumhurbaşkanımızın yıllardır kürsüsünden tüm dünyanın gözü önünde yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çocukların öldürülmesini savunmak cinayettir ve soykırımdır. Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerini ve yurtlarını işgal etmek soykırım siyasetinin parçasıdır. Bunlar tüm insanlık değerlerine saldırıdır.

Ömer Çelik'ten ABD'nin İsrail Büyükelçisine çok sert tepki: İnsanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu zihniyetle mücadelenin insanlık mücadelesi olduğunu biliyoruz. Bu barbarlığa direnmek, insani ve siyasi olarak yapılması gerekenlerin ilk maddesidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti’ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ömer Çelik'ten ABD'nin İsrail Büyükelçisine çok sert tepki: İnsanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım

"İSRAİL’İN SINIRLARI NERESİDİR?"

“Soykırım örgütü”ne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bu soykırım örgütüne karşı insanlık ittifakının en önünde yer alarak tarihin doğru ve haklı tarafında durmaktadır. Bugün herkesin barış, hukuk, adalet ve insanlık adına sorması gereken soru, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden defalarca sorduğu sorudur: İsrail’in sınırları neresidir?"

https://x.com/omerrcelik/status/2025837855742820606

