AK Parti'den Türk Tabipleri Birliği'ne tepki: 'Laiklik maskesinin ardına gizleniyorsunuz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türk Tabipleri Birliği’nin ramazan etkinliklerini hedef alan laiklik temelli bildirisine tepki gösterdi. Acar, TTB’nin söylemlerinin “laiklik maskesi altında milletin inancı ve değerleriyle kavga” anlamına geldiğine işaret ederek, dayatmacı bir anlayışa karşı net duruş sergiledi.

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, tarafından yayımlanan " Haklarımızın Güvencesidir: Laikliği Savunmak Suç Değil, Tarihsel Bir Görevdir" başlıklı açıklamaya tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türk Tabipleri Birliği'nin "Laiklik Haklarımızın Güvencesidir" başlıklı açıklamasına, laiklik maskesi altında milletin değerleri ve inancıyla kavga edildiği iddiasıyla sert tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, TTB'nin "Laiklik Haklarımızın Güvencesidir" başlıklı açıklamasına tepki gösterdi.
Acar, TTB'yi laiklik maskesi altında milletin değerleri ve inancıyla kronik bir kavga yürütmekle suçladı.
TTB'nin laiklik tanımını "ucube ve dayatmacı" olarak niteleyerek, inananları aşağılama ve Müslüman kimliğine savaş açma olarak yorumladı.
Milletin, laikliği "inanç düşmanlığı" olarak gören bu zihniyete geçit vermeyecek kadar feraset sahibi olduğunu vurguladı.
"BİZ SİZİN UCUBE 'LAİKLİK' TARİFENİZİ İYİ BİLİYORUZ"

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Laiklik maskesinin ardına gizlediğiniz asıl niyet, bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır. Biz sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz. Sizin lügatınızda laiklik, inananları, aşağılamanın, ibadeti hayatın dışına itmenin ve Müslüman kimliğine savaş açmanın diğer adıdır. Bu aziz millet, laikliği 'inanç düşmanlığı' sanan bu köhne zihniyetinize geçit vermeyecek kadar feraset sahibidir."

