Politika
Mustafa Destici'den laiklik bildirisine sert tepki: Reddediyorum, kınıyorum!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 168 isim tarafından imzalanan laiklik bildirisine sert tepki gösterdi. Bildiriyi kınayan Destici, "Türkiye Müslümandır, Türk milleti Müslümandır ve dünya var oldukça da Müslüman olarak kalacaktır." dedi.

Aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişi tarafından imzalanan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiri, siyasette yeni bir tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız. Azgın güruhun hezeyanlarına, Ramazan'a gölge düşürmelerine eyvallah demeyeceğiz" sözleriyle bildiriye tepki gösterirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Laiklik bildirisine bir tepki de Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nden () geldi. BBP lideri , Ankara'da Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) tarafından Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ankara İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve Kızılcahamam'da uzun zaman geçirdiğini söyleyen Mustafa Destici, bu nedenle Kızılcahamamlılarla birlikte olmaktan, Ramazan-ı Şerif'in tadını birlikte yaşamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kızılcahamam'ın dostluğun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin öncü ilçelerinden olduğunu ifade eden Destici, Kızılcahamamlıların vatana, millete ve devlete her zaman sahip çıktığını vurguladı.

LAİKLİK BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ

"Bu ülkede uzun yıllar, özellikle 28 Şubat döneminde adı altında dindarlara, Müslümanlara, vatanseverlere, milletseverlere zulüm yapıldı. Başörtüsüyle çocuklarımız okullara alınmadı. 80 darbesi oldu, bizzat Ankara İmam Hatip'te başörtüsü yasağı uygulandı. 80'li yılların sonunda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bu yasak uygulandı.

Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ramazan vesilesiyle okullarımıza bir genelge göndererek ramazanın ruhuna uygun bir şekilde faaliyetler yapılmasını istediğinde, sözde 168 aydın ortaya çıkarak 'laikliğe sahip çıkıyoruz' adı altında bildiri yayınlamışlardır.

"REDDEDİYOR VE KINIYORUM"

Öncelikle bu bildiriyi reddediyor, kınıyor ve haykırıyorum, evet Türkiye Müslümandır, Türk milleti Müslümandır ve dünya var oldukça da Müslüman olarak kalacaktır. Türkiye asla Talibanlaşmaz ama Türkiye'nin Kübalaştırılmasına da biz asla ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Biz gerici azınlık değiliz. Biz bu memleketin, bu milletin ve bu milletin değerlerinin temsilcisiyiz ve kim ne derse desin temsilcisi olmaya da devam edeceğiz."

