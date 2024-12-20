BDDK'dan yeni karar! Kredilerde risk ağırlıklarını düşürdü

20 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:15

BDDK döviz ticari kredilerde 'risk ağırlığını' düşürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bazı ticari kredilerin kullanımında risk ağırlığını yüzde 200'den yüzde 20-100 aralığına çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara yönelik normalleşme düzenlemelerine gitti. Döviz ticari kredilerde 'risk ağırlığını' düşürdü.

BDDK'DAN KREDİ HAMLESİ

BDDK şirketlerin döviz kredisinde risk ağırlığını düşürdü. Döviz ticari kredilerin kullanımında risk ağırlığını yüzde 200'den yüzde 20-100 aralığına indirdi.

Karar, stok olan krediler de dahil ticari kredilere, kredi derecesi dikkate alınarak yüzde 20, yüzde 50 ya da yüzde 100 risk ağırlığında uygulanacak. Oran, şirketlerin kredi notuna göre belirlenecek.

Bankaların kendi ihtiyarında olmakla birlikte, bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplamasında yabancı para kalemler için 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmak üzere Haziran 2024 (32,83/TL)tarihindeki döviz kuru kullanılabilecek.

KREDİ NOTU DÜŞÜK OLAN ŞİRKETLER DİKKAT

Kredi notu olmayan ya da düşük olan şirketler için oran yüzde 100, kredi notu iyi olanlar için yüzde 20 olarak uygulanacak.