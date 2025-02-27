Bebek bekleyenlere düşük faizli kredi verilecek! Halkbank uygulamayı başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle, Halkbank, 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesiyle birlikte evlilik, konut, eğitim ve emeklilik finansmanı gibi alanlarda yeni ürünler ve kampanyalar açıkladı. Halkbank Ailem kapsamında sunulan kampanyalar arasında yüzde 3.79 faiz oranıyla evlilik kredisi, yüzde 2.79 faiz oranıyla yeni evlenenlere özel konut kredisi ve Paraf Ailem adlı yeni kredi kartı yer alıyor. Öte yandan yeni ebeveynler için de yeni müjde duyuruldu. Kullanıma sunulan 'Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi' ile aylık yüzde 3.89 faiz oranıyla bebek sahibi olacak ailelere destek verilecek.

Halkbank, 2025'in 'Aile Yılı' olması nedeniyle evlilik, konut, eğitim ve emeklilik alanlarında yeni finansal destekler sunacağını duyurdu. Bu desteklerden en dikkat çekeni ise yeni ebeveynler için kullanıma sunulan Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi oldu. Yüzde 3.89 faiz oranıyla sunulan Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi, bebek sahibi olan ailelerin, oluşabilecek hastane doğum gideri, bebek bezi, mama, kıyafet, sağlık gideri vb. masraflarına destek olmak amacıyla ve çocukların kreş, anaokulu veya bakım hizmetleri ücretlerinin finansmanı olacak. İşte kampanyanın detayları.

HALKBANK’TAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Bebek sahibi olan ailelere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Doğum masrafları, bebek bezi, mama, kıyafet, sağlık giderler artık dert olmayacak. Ebeveynlerin, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak ve ayrıca çocukların kreş, anaokulu veya bakım hizmetleri ücretlerini finanse etmek amacıyla sunulan ihtiyaç kredisi büyük ilgi gördü.

HAYATA MERHABA İHTİYAÇ KREDİSİ DEVREYE ALINDI

Halkbank'ın yeni ebeveynlere sunduğu yüzde 3.89 faiz oranıyla Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi ödeme seçenekleri şöyle;

Kredi ödemeleri;

Aylık eşit taksitli,

Serbest ödeme,

2 aya kadar ödemesiz olarak yapabilecek.

Kredi tutarları vadeleri ise şu şekilde uygulanacak;

125.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay,

125.001TL - 250.000 TL arası azami vade 24 ay,

250.001 TL üzeri tutarlar için azami vade 12 ay olarak uygulanacak.

BEBEK BEKLEYEN AİLELER NASIL BAŞVURACAK?

Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi’nden yararlanmak isteyenler, hamilelik durumunu belirten doktor raporu, doğum belgesi ya da kreş faturasını bankaya ibraz etmek zorunda.