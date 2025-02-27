Ekonomiye güven düştü! Endeks 100'ün altında kaldı

Ekonomiye güven endeksi, şubat ayında yüzde 0,5 oranında düşerek 99,2'ye geriledi. Endeks, 100'ün altında kaldı. Güven endeksi ocakta 10 ayın en yükseğine çıkmıştı.
TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Şubat 2025 verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,7 iken, Şubat ayında %0,5 oranında azalarak 99,2 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,2'ye geriledi. Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi %1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 102,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.
Ekonomiye güven eşik değer 100'ün altında kalarak kötümserliğin devam ettiğini gösterdi. Endeks ocakta 10 ayın en yükseğine çıkmıştı.