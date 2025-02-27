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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Ekonomiye güven düştü! Endeks 100'ün altında kaldı

Ekonomiye güven endeksi, şubat ayında yüzde 0,5 oranında düşerek 99,2'ye geriledi. Endeks, 100'ün altında kaldı. Güven endeksi ocakta 10 ayın en yükseğine çıkmıştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 10:39

TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Şubat 2025 verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,7 iken, Şubat ayında %0,5 oranında azalarak 99,2 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 99,2 OLDU

Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,2'ye geriledi. Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi %1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 102,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.


Ekonomiye güven eşik değer 100'ün altında kalarak kötümserliğin devam ettiğini gösterdi. Endeks ocakta 10 ayın en yükseğine çıkmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ekonomik güven nedir?
Ekonomik güven endeksi, bireylerin ve iş dünyasının ekonomik duruma ilişkin algılarını ve beklentilerini ölçen bir göstergedir. Bu gösterge, ekonominin genel görünümüne dair önemli ipuçları sunar ve makroekonomik karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynar.
ETİKETLER
#tüketici güven endeksi
#ekonomik güven endeksi
#finansal hizmetler güven endeksi
#reel kesim güven endeksi
#Ekonomi
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