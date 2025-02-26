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 | Kübra Çelepi

Memur ve işçi olmak isteyenler için kamu ilanları açıldı! Onlarca kurumdan KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı

Kamu kurumlarında KPSS şartlı ve KPSS'siz personel alımları başlıyor. TÜBİTAK, Şişli Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, MTA ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlar personel alımı yapacak. Başvuru tarihleri ve şartları ilanlarda belirtildi. Kamuya memur alımı binlerce vatandaşın hayallerini gerçeğe çevirecek. Öte yandan bu yıl, 2500 polis memuru ve 200 komiser yardımcısı alınacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 17:23

Türkiye'de belediyeler, üniversiteler ve kamu kuruluşları personel alımı yapıyor. Atamalar, KPSS şartlı ve KPSS'siz olmak üzere farklı kriterlere göre gerçekleştirilecek. KPSS şartlı ve KPSS'siz ilanlar için başvuru tarihleri netleşti. Memur olma hayali kuran adaylar, kamu personel alımı başvuru şartlarını ve kontenjan detaylarını yakından takip ediyor.

KPSS'Lİ VE KPSS'SİZ KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI

Belediyelerden bakanlıklara, üniversitelerden kamu kuruluşlarına kadar KPSS şartlı ve KPSS'siz ilanlar için başvurular başladı. Türkiye'de belediyeler, üniversiteler ve kamu kuruluşları KPSS şartlı ve KPSS'siz olmak üzere farklı kriterlere göre personel alımı yapacak. TÜBİTAK, Şişli ve Bakırköy Belediyeleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlar şartlarını duyurdu.

2 BİN 500 POLİS MEMURU VE 200 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK

Bu yıl, 2500 polis memuru ve 200 komiser yardımcısı alınacak. Adayların, başvurularını yapmak için ön başvuru sürecine girmeleri gerekiyor. YKS'ye giren lise mezunları, TYT'den en az 250 puan alarak polis alımına başvuruda bulunabilir.

Komiser yardımcısı alımı için ise adayların AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavından yeterli puanı alması gerekiyor. AYT’den geçerli puan alarak, Ağustos ayında yapılacak olan 200 komiser yardımcısı alımına başvurulabilecekler.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8. 500 kişilik kadro için farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacak. 3. 105 Yangın İşçisi, 3. 477 Destek Personeli, 150 Orman Mühendisi alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, personel alımı için başvuru koşulları, eğitim gereklilikleri ve diğer özel şartları kısa bir süre içerisinde açıklamayı planlıyor. Başvuru tarihleriyle detaylı şartlar resmi olarak ilan edilecek.

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30 PERSONEL ALIMI İLANI

MTA, farklı pozisyonlarda 30 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10 Mart 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı adresi aracılığıyla alınacak.

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI İLANI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı kadrolarda 737 personel alacak. Başvurular 10 Mart 2025 tarihine kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi üzerinden alınacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 93 UZMAN YARDIMCISI ALIMI İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 3-14 Mart 2025 tarihleri arasında başlayacak. Yazılı sınav, 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara’da yapılacak.

MEB VE AİLE BAKANLIKLARINDAN PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Aile Bakanlıkları, 4 şehirde kamu personeli alımı için ilan yayımladı. KPSS 60 puan ve KPSS şartsız başvurular başladı.

Yalova SYDV Personel Alımı;

Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belirsiz süreli sözleşmeli olarak 1 Muhasebeci alımı yapacak. Başvurular, 4 Mart 2025 tarihine kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların gerekli belgeleri 5 Mart 2025 saat 17:00'a kadar vakfa teslim etmeleri gerekiyor.

Elmadağ SYDV Personel Alımı;

Elmadağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi'nde görevlendirmek üzere 2 personel alımı yapacak. Koordinatör Personel (1 Kişi) Belirli süreli sözleşmeli. Başvurular 28 Şubat 2025 tarihine kadar vakfa şahsen yapılacak.

Ayrıca Eğitici Personel (1 Kişi - Kadın) Alımı; Belirli süreli sözleşmeli. Başvurular 24-28 Şubat 2025 tarihleri arasında vakfa şahsen yapılacak.

Çiftlikköy SYDV Personel Alımı;

Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Öveçli Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) görevlendirmek üzere 1 Proje Koordinatörü (kadın) alımı yapacak. Başvurular 5 Mart 2025 tarihine kadar vakfa şahsen yapılacak.

Sivas Öğretmenevi Personel Alımı;

2 personel alımı yapacak. Sivas Öğretmenevi Başvurular 28 Şubat 2025 tarihine kadar kuruma şahsen yapılacak.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMUR ALIMI İLANI

Şişli Belediye Başkanlığı, 15 zabıta memuru alımı yapacak. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunacak.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 60 MEMUR ALIMI İLANI

Bakırköy Belediye Başkanlığı, 60 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7-9 Nisan 2025 tarihleri arasında Bakırköy Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kamu personel alımlarını nereden takip edebilirim?
e-Devlet Kapısı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım.
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#Kamu Personeli Alımı
#Ekonomi
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