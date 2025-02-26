İkinci el araçta kilometre tuzağı: Her 16 binde yeni şok! Bu gizli matematik arabanın değerini sömürüyor

İkinci el araçlarda kilometre artışına bağlı olarak değer düşüşü analiz edildi. Kilometre artışının gizli formülü ifşalandı. Özellikle benzinli araçlarda 48.000 kilometrede değer kaybının hızlandığı, elektrikli araçlarda ise bu düşüşe daha dirençli karşılık verdiği gözlendi. İşte araç değerlerini belirleyen gizli matematik.

İkinci el araçlarda kilometre arttıkça değer kaybı hızlanıyor. Kritik kilometre basamakları belli oldu. 16.000 kilometrede ilk büyük düşüş yaşanırken 96.000 kilometrede değer kaybı yüzde 64'e çıkıyor. Benzinli araçlar elektrikli ve hibrit araçlara kıyasla daha fazla değer kaybediyor. İşte kilometre eşiğinde fark oluşturan değer kaybı.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA KİLOMETRE ARTIŞI VE FİYAT DÜŞÜŞÜ

Aracınız daha garajdan çıktığı anda değer kaybetmeye başlıyor. Fakat asıl büyük kayıplar, belirli kilometre eşiklerinde yaşanıyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, Londra merkezli bir araç satış platformu, ikinci el araçlardan elde edilen değer verilerini analiz ederek kilometre ile fiyat düşüşü arasındaki doğrudan ilişkiyi açıkladı.

16.000 KİLOMETREDE ŞOK ETKİSİ

İkinci el araçlarda 16.000 kilometrede ilk büyük düşüş yaşanırken 96.000 kilometrede değer kaybı yüzde 64'e çıkıyor.

Kilometre sayacı, 16.000 kilometreyi geçtiğinde aracın değerinde yüzde 22 oranında bir düşüş yaşanır. Bu ilk büyük kayıp kabul edilir.

Analize göre, bir aracın kilometresi 32.000'yi geçtiğinde ise değer kaybı önceki kilometre aralığına kıyasla yüzde 24 oranında düşüş gösterir. Bunun ardından, her 16.000 kilometre artışı ile araç değerinde yüzde 17 ila yüzde 18 arasında bir kayıp meydana gelir. Bu da kilometreyi, bir aracın değerini belirleyen en önemli faktörlerden biri yapar.

96.000’DE DEĞER KAYBI REKORU

96.000 kilometreden fazla yol kat etmiş bir araçta ise değer kaybı ortalama yüzde 64 oranını buluyor. 100.000 kilometreyi geçen araçlarda ise ikinci büyük değer kaybı yaşanıyor. Örneğin, 160.000 kilometreden 177.000 kilometreye çıkıldığında aracın değeri yüzde 19 daha düşüyor. Bu da ortalama 879 sterlinlik (yaklaşık 40.000 TL) bir kayıp anlamına geliyor.

BENZİNLİ Mİ ELEKTRİKLİ Mİ?

Benzinli araçlar elektrikli ve hibrit araçlara kıyasla daha fazla değer kaybediyor. Benzinli araçlar, 48.000 kilometre sonunda değerlerinin ortalama yüzde 38'ini kaybederken, elektrikli araçlar sadece yüzde 26 oranında bir değer kaybı yaşıyor. Hibrit araçlar ise bu alanda en düşük kayıpla, yalnızca yüzde 11'lik bir değer kaybı ile en iyi performansı gösteriyor.