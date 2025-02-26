Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

İkinci el araçta kilometre tuzağı: Her 16 binde yeni şok! Bu gizli matematik arabanın değerini sömürüyor

İkinci el araçlarda kilometre artışına bağlı olarak değer düşüşü analiz edildi. Kilometre artışının gizli formülü ifşalandı. Özellikle benzinli araçlarda 48.000 kilometrede değer kaybının hızlandığı, elektrikli araçlarda ise bu düşüşe daha dirençli karşılık verdiği gözlendi. İşte araç değerlerini belirleyen gizli matematik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 13:43

İkinci el araçlarda kilometre arttıkça değer kaybı hızlanıyor. Kritik kilometre basamakları belli oldu. 16.000 kilometrede ilk büyük düşüş yaşanırken 96.000 kilometrede değer kaybı yüzde 64'e çıkıyor. Benzinli araçlar elektrikli ve hibrit araçlara kıyasla daha fazla değer kaybediyor. İşte kilometre eşiğinde fark oluşturan değer kaybı.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA KİLOMETRE ARTIŞI VE FİYAT DÜŞÜŞÜ

Aracınız daha garajdan çıktığı anda değer kaybetmeye başlıyor. Fakat asıl büyük kayıplar, belirli kilometre eşiklerinde yaşanıyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, Londra merkezli bir araç satış platformu, ikinci el araçlardan elde edilen değer verilerini analiz ederek kilometre ile fiyat düşüşü arasındaki doğrudan ilişkiyi açıkladı.

16.000 KİLOMETREDE ŞOK ETKİSİ

İkinci el araçlarda 16.000 kilometrede ilk büyük düşüş yaşanırken 96.000 kilometrede değer kaybı yüzde 64'e çıkıyor.

Kilometre sayacı, 16.000 kilometreyi geçtiğinde aracın değerinde yüzde 22 oranında bir düşüş yaşanır. Bu ilk büyük kayıp kabul edilir.

Analize göre, bir aracın kilometresi 32.000'yi geçtiğinde ise değer kaybı önceki kilometre aralığına kıyasla yüzde 24 oranında düşüş gösterir. Bunun ardından, her 16.000 kilometre artışı ile araç değerinde yüzde 17 ila yüzde 18 arasında bir kayıp meydana gelir. Bu da kilometreyi, bir aracın değerini belirleyen en önemli faktörlerden biri yapar.

96.000’DE DEĞER KAYBI REKORU

96.000 kilometreden fazla yol kat etmiş bir araçta ise değer kaybı ortalama yüzde 64 oranını buluyor. 100.000 kilometreyi geçen araçlarda ise ikinci büyük değer kaybı yaşanıyor. Örneğin, 160.000 kilometreden 177.000 kilometreye çıkıldığında aracın değeri yüzde 19 daha düşüyor. Bu da ortalama 879 sterlinlik (yaklaşık 40.000 TL) bir kayıp anlamına geliyor.

BENZİNLİ Mİ ELEKTRİKLİ Mİ?

Benzinli araçlar elektrikli ve hibrit araçlara kıyasla daha fazla değer kaybediyor. Benzinli araçlar, 48.000 kilometre sonunda değerlerinin ortalama yüzde 38'ini kaybederken, elektrikli araçlar sadece yüzde 26 oranında bir değer kaybı yaşıyor. Hibrit araçlar ise bu alanda en düşük kayıpla, yalnızca yüzde 11'lik bir değer kaybı ile en iyi performansı gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vatandaşlık maaşı geliyor! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyelerine enflasyon hesabı karıştı! SGK uzmanları tek tek tahmin etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışan emekliler dikkat! İsa Karakaş 'haklarınızı ikiye katlayabilirsiniz' diyerek uyardı

Sıkça Sorulan Sorular

Arabanın km geçmişi nasıl öğrenilir?
Ücretsiz bir şekilde araç kilometresini sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz ne yazık ki şu anda mümkün değildir. Kilometresini sorgulamak istediğiniz otomobilin plaka veya şase numarasını 5664'e boşluk bırakmadan yazarsanız araç kilometre verileri telefonunuza gelecektir
ETİKETLER
#ikinci el araba
#Sıfır Kilometre
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.