Emekli bayram ikramiyelerine enflasyon hesabı karıştı! SGK uzmanları tek tek tahmin etti

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi beklentileri yükseldi. Enflasyon oranlarına göre tahminler peşi sıra gelirken ikramiyelerin 3 bin 720 - 4 bin 500 TL arasında olabileceği öngörülüyor. İkramiye tutarı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Ayrıca, ikramiyeyi alabilmek için başvuruların 28 Şubat tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. İşte uzmanlardan emekli ikramiyesi tahminleri.

Emekli bayram ikramiyesi miktarı merak konusu oldu. Enflasyon oranına göre yapılan hesaplamalara göre, mevcut 3 bin TL'lik ikramiye 3.720 TL’ye veya daha fazla çıkabilir. Emekliler 4 bin TL ikramiye beklerken, son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınacak. Öte yandan zamlı tutarın 30 Mart'ta 23-24 Mart tarihlerinde emeklilerin hesabına geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GERİ SAYIM

30 Mart'ta kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek olan ikramiye ödemelerinin zamlanması bekleniyor. . Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kere bayram ikramiyesi alan emekliler bu sene ikramiye tutarlarına yüksek zam beklentisi içerisinde.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÇALIŞMASI NE DURUMDA?

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını ifade etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise emekliye bayram ikramiyesi zammı için geçmiş dönemde yapılan zamlar gibi bu dönemde de çalışma yapılacağını açıklamıştı.

ENFLASYON ÜZERİNDEN HESAPLANAN YENİ İKRAMİYE TUTARI

Enflasyon oranı üzerinden ikramiye zammı hesabı şöyle;

2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24: Ramazan Bayramı ikramiyesi 3.720 TL olurken rakamın 3.750 liraya yuvarlanabilir.

2024 yılı 2. dönem sonu enflasyonu yüzde 15,75: İkramiyeler 3.473 TL olurken 3 bin 500 liraya yuvarlanabilir.

2024 yıllık enflasyon beklentisi olan yüzde 44,73: İkramiye 4,331 TL olurken 4 bin 500 liraya yuvarlanabilir.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 4 BİN TL VURGUSU

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, 2024 yılında 3 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin en fazla 3.720 TL’ye kadar artırılabileceği ancak

milletvekillerinin baskısıyla bu rakamın 4 bin TL’ye yuvarlanacağını beklediğini ifade etti.

YÜZDE 50 ZAM İLE 4500 TL BEKLENTİSİ

SGK uzmanı Emin Yılmaz, enflasyon oranlarına göre 2025 yılı bayram ikramiyesi tahminlerini açıkladı.

2025 yılı hedef enflasyon yüzde 24 olursa, mevcut 3 bin TL'lik ikramiye 3 bin 720 TL,

2024 yılı ikinci dönem enflasyonu yüzde 15.75 üzerinden hesaplandığında 3 bin 472.50 TL,

2024 yılı yıllık enflasyon yüzde 44.38 baz alınırsa 4 bin 331.40 TL,

Geçmiş yıllardaki yüzde 50 zam oranı dikkate alındığında ise 4 bin 500 TL olması mümkün.

6 AYLIK ZAM DEĞİL 12 AYLIK FARKA GÖRE İKRAMİYE

SGK Uzmanı Murat Bal'ın beklentisi şöyle;

"Yapılacak zam, 6 aylık enflasyon farkıyla uygulanmış oluyordu. En son bayram ikramiyeleri geçen yıl verilmişti, yani üzerinden 12 ay geçmiş olacak. Bu yüzden, 6 aylık zam farkı burada hakkaniyetle bağdaşmaz. En azından %44-%45 civarında gerçekleşen TÜİK enflasyonu üzerinden bir artış yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da zaten 4350-4500 TL seviyelerine denk geliyor. Yani bu rakam 4350 TL’nin altına düşmemeli."

EMEKLİ İKRAMİYESİ 3500 TL OLACAK

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem ise beklentisini şöyle açıklıyor;

"Yüzde 15.75 oranında yapılacak bir artışla yeni ikramiye 3 bin 472 TL'ye çıkabilir. Yukarı doğru bir yuvarlama ile 3.500 TL rakamı ortaya çıkacaktır. Böylece toplam ikramiye 7 bin lirayı bulabilir. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti."

"UMARIM 4 BİN LİRAYA KAPATMAZLAR”

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı dönemde asgari ücretin 1603 TL olduğunu, o dönemde verilen 1000 TL’lik ikramiyenin asgari ücretin yüzde 62,5’ine denk geldiğini hatırlattı. Geçtiğimiz yıl, 17.002 TL olan net asgari ücrete kıyasla 3.000 TL’lik bayram ikramiyesinin oran olarak yüzde 17,65’e düştüğünü belirten Erdursun, bu yıl için beklentilerin karşılanmasını umut ettiğini belirtti. "Umarım 4 bin lira yaptık deyip konuyu kapatmazlar" ifadesiyle ikramiyenin daha adil bir seviyeye çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ekonomist Muhammet Bayram rakam vererek şöyle açıkladı.

"2018’de başlayan bayram ikramiyesi uygulamasıyla şu anda her bayram ayrı ayrı her emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ödenmekte.

Devletimiz her zaman emeklinin yanında olduğu gibi alım gücünü korumak ve desteklemek adına bayram ikramiyesi uygulamasını devam ettirecektir. Şu anda 3000 TL olan bayram ikramiyesi 4500 TL ila 5000 TL civarına artmasını bekliyorum."

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyeleri, emekli aylığı alanlar dışında SGK'dan gelir ve aylık ödemesi alanlara da ödeniyor. 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa ile bayram ikramiyesi alabilecek gruplar şöyle;

Şehit yakınları,

Muharip gaziler,

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar,

Hak sahipleri ve şampiyon sporcular,

Vefat edenlerin hak sahipleri.

EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA 28 ŞUBAT UYARISI

Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak. Mart ayında başvuru yaparsanız, nisan ayında maaş bağlanacağı için bayram ikramiyesi yatmayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler en az 5 bin TL emekli ikramiyesi beklerken söz konusu rakamın Ramazan Bayramı içerisinde yapılan son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Ramazan Bayramı 30 Mart'ta kutlanacak. Emekliler, bir hafta önce, 23-24 Mart'ta ikramiyelerini alacaklar.