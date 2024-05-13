Bebeklere takılan altın modellerinde gelenekler kalktı! Maşallah altın fiyatları

13 May 2024 13:14 - Güncelleme : 13 May 2024 14:04

Düğün, nişan kına derken bebek görmede de altınlar moda oldu. Bebeklere en çok takılan Maşallah altınlarında ise geleneksel algı yıkıldı. Bebek görmeye giderken gösteriş yapmak isteyenler trendlere ayak uydurdu. Çeyrek ve gram altın bazında hesaplanan Maşallah altın fiyatları cep yakıyor.

BEBEKLERE TAKILAN ALTIN MODELLERİNDE GELENEKLER KALKTI!

Bebek görmeye giderken dayı, amca, hala teyze, abla erkek kardeşin eli boş gitmesi Türk geleneklerinde ayıp olarak karşılanıyor. Künye ve kolye ucu eskilerde oldukça meşhurken şimdilerde iğneli altın takmak trend oldu. Ucuna maşallah yazısı eklenerek takılan altın maşallahların 22 ayarında işçilik maliyetine bakılarak hesaplama yapılıyor. Aşiretler arasında adeta yarış haline girilen bebeğe altın takma bir merasim şeklinde yapılıyor.

İğneli olan Maşallah altınlarında işleme ve yazılacak yazı oldukça önemlidir. Maşallah yazılı iğnelerde 22 ayar ve 14 ayarlar bulunuyor. Fiyatları günlük altın fiyatlarına göre değişir. Ancak satıldığında daha karlı olması için birçok kuyumcu düz altın yazılmasını öneriyor. Bu yüzden düz isim ve iğne daha doğru olur.

22 ayar iğneli altın 20 bin TL

18 ayar iğneli altın 15 bin TL

14 ayar iğneli altın 10 bin TL

8 ayar iğneli altın 7 bin TL

Altın fiyatları 13 Mayıs itibaren Ons üzerinden 0,32 gerileyerek 2.353 dolar seviyesini gördü. Gram 2.439 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın ise 3.979 TL buldu. ABD beklenen faiz indirimleri altın fiyatlarını değiştirip değiştirmeyeceği merak edildi.