Bedava patlıcan kuyruğu! İsraf olmasın diye serasını vatandaşa açtı

Antalya'da bir üretici maliyetini kurtarmadığı gerekçesiyle tonlarca patlıcanı halka ücretsiz dağıtma kararı alarak, serasının kapılarını açtı.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 17:26
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 17:29

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir tarlada kalan ürünlerin maliyetini kurtarmadığı gerekçesiyle israf edilmemesi için takdir toplayan bir iş birliğine imza atıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, maliyetini kurtarmadığı için tarlada kalan patlıcanların israf edilmemesi amacıyla bir üretici ve aracı aracılığıyla halka ücretsiz dağıtılması için iş birliği yapıldı.
Üretici ve aracı Mustafa Ünal, tonlarca patlıcanın çöpe gitmemesi için seraların kapısını vatandaşlara açtı.
Ürünlerin ücretsiz olarak seradan toplanması istendi.
Mustafa Ünal, israfı önlemek amacıyla bu girişimi başlattıklarını belirtti.
Ürünler, hayırsever bir kişi aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor.
Amaç, herkesin bu imkandan haberdar olmasını sağlamak.
Üretici ve aracı olan Mustafa Ünal, tonlarca patlıcanı halkın sofrasına ulaştırmak için seraların kapısını vatandaşlara açtı. Ürünlerin çöpe gitmesine gönlü razı olmayan üretici, Ünal aracılığıyla halka çağrıda bulunarak ürünlerin seradan ücretsiz toplanmasını istedi.

"VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞTIRILMASINI RİCA ETTİ"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Ünal, israfın önüne geçmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Patlıcanlarımız çöpe gidinceye kadar tarlayı sürmek yerine halkımız faydalansın istedik.

Hayırsever abimiz bize ulaşarak bu ürünlerin vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmasını rica etti. Biz de bu hayra vesile olmak adına ürünlerimizi paylaşıyoruz. Çınar altında dağıtarak herkesin bu imkandan haberdar olmasını amaçladık."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin’den karşı hamle: ABD’nin petrol yaptırımlarına yasal engel
İhracatın şampiyonu belli oldu: Nisan ayında otomotivde 3,9 milyar dolarlık rekor
ETİKETLER
#tarım
#yardım
#üretici
#Israf
#Patlıcan
#Ekonomi
