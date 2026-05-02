İhracatın şampiyonu belli oldu: Nisan ayında otomotivde 3,9 milyar dolarlık rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3,1 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü ise 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Nisan ayında oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 172,4 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu. Türkiye ihracatının yüzde 82,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı nisan ayında yüzde 23,4 artışla 18,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 14,7'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 18,4 artışla 3,3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 43 artışla 678,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Nisan ayında 166 ülke ve bölgeye ihracat artarken 54 ülke ve bölgeye dış satımda düşüş görüldü.
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla İtalya ve ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan iller ise 8,5 milyar dolarla İstanbul, 2,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Söz konusu dönemde, parite ihracata 435 milyon dolarlık katkı verdi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın nisan ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|30 NISAN
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2025
|2026
|Değişim ('26/'25)
|Pay(26) (%)
|2024 - 2025
|2025 - 2026
|Değişim ('26/'25)
|Pay(26) (%)
|I. TARIM
|2.768.263
|3.278.678
|18,4
|14,7
|36.173.897
|36.654.715
|1,3
|15,2
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|1.859.397
|2.254.229
|21,2
|10,1
|24.543.416
|24.542.350
|0,0
|10,2
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|956.201
|1.112.258
|16,3
|5,0
|12.086.298
|12.145.560
|0,5
|5,0
|Yaş Meyve ve Sebze
|235.495
|329.481
|39,9
|1,5
|3.433.148
|4.131.977
|20,4
|1,7
|Meyve Sebze Mamulleri
|197.644
|210.070
|6,3
|0,9
|2.649.368
|2.545.300
|-3,9
|1,1
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|133.033
|134.781
|1,3
|0,6
|1.847.695
|1.675.157
|-9,3
|0,7
|Fındık ve Mamulleri
|208.114
|332.397
|59,7
|1,5
|2.698.310
|2.387.115
|-11,5
|1,0
|Zeytin ve Zeytinyağı
|36.783
|37.474
|1,9
|0,2
|701.133
|440.287
|-37,2
|0,2
|Tütün
|77.199
|81.261
|5,3
|0,4
|978.983
|1.057.073
|8,0
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|14.929
|16.506
|10,6
|0,1
|148.481
|159.881
|7,7
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|287.906
|321.269
|11,6
|1,4
|3.744.064
|4.171.875
|11,4
|1,7
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|287.906
|321.269
|11,6
|1,4
|3.744.064
|4.171.875
|11,4
|1,7
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|620.961
|703.180
|13,2
|3,2
|7.886.417
|7.940.490
|0,7
|3,3
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|620.961
|703.180
|13,2
|3,2
|7.886.417
|7.940.490
|0,7
|3,3
|II. SANAYİ
|14.829.767
|18.298.986
|23,4
|82,2
|186.675.610
|197.298.402
|5,7
|82,0
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.071.680
|1.256.751
|17,3
|5,6
|13.904.653
|13.577.864
|-2,4
|5,6
|Tekstil ve Hammaddeleri
|769.939
|895.596
|16,3
|4,0
|9.570.291
|9.346.278
|-2,3
|3,9
|Deri ve Deri Mamulleri
|102.626
|123.729
|20,6
|0,6
|1.513.516
|1.412.611
|-6,7
|0,6
|Halı
|199.115
|237.426
|19,2
|1,1
|2.820.846
|2.818.976
|-0,1
|1,2
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|2.611.383
|3.114.148
|19,3
|14,0
|30.553.711
|32.352.707
|5,9
|13,4
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|2.611.383
|3.114.148
|19,3
|14,0
|30.553.711
|32.352.707
|5,9
|13,4
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|11.146.704
|13.928.087
|25,0
|62,6
|142.217.246
|151.367.830
|6,4
|62,9
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.225.079
|1.451.052
|18,4
|6,5
|17.558.745
|16.683.715
|-5,0
|6,9
|Otomotiv Endüstrisi
|3.141.773
|3.855.308
|22,7
|17,3
|37.960.869
|42.637.259
|12,3
|17,7
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|129.783
|353.493
|172,4
|1,6
|1.836.714
|2.718.728
|48,0
|1,1
|Elektrik ve Elektronik
|1.378.793
|1.772.007
|28,5
|8,0
|16.890.646
|18.349.988
|8,6
|7,6
|Makine ve Aksamları
|853.185
|1.026.316
|20,3
|4,6
|10.941.560
|11.493.595
|5,0
|4,8
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|1.080.187
|1.362.564
|26,1
|6,1
|12.757.441
|13.662.619
|7,1
|5,7
|Çelik
|1.300.331
|1.438.222
|10,6
|6,5
|16.303.775
|16.451.014
|0,9
|6,8
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|387.282
|427.781
|10,5
|1,9
|4.320.684
|4.550.900
|5,3
|1,9
|Mücevher
|503.105
|601.532
|19,6
|2,7
|8.747.344
|6.820.022
|-22,0
|2,8
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|538.174
|962.343
|78,8
|4,3
|7.638.530
|10.634.628
|39,2
|4,4
|İklimlendirme Sanayii
|609.011
|677.468
|11,2
|3,0
|7.260.938
|7.365.362
|1,4
|3,1
|III. MADENCİLİK
|474.386
|678.159
|43,0
|3,0
|5.987.134
|6.611.989
|10,4
|2,7
|Madencilik Ürünleri
|474.386
|678.159
|43,0
|3,0
|5.987.134
|6.611.989
|10,4
|2,7
|T O P L A M (TİM*)
|18.072.416
|22.255.822
|23,1
|100,0
|228.836.641
|240.565.105
|5,1
|100,0
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|2.707.014
|3.147.032
|16,3
|12,4
|35.981.667
|35.279.219
|-2,0
|12,8
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|20.779.430
|25.402.854
|22,3
|100,0
|264.818.308
|275.844.324
|4,2
|100,0