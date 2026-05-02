TGRT Haber
 | Bengü Sarıkuş

İhracatın şampiyonu belli oldu: Nisan ayında otomotivde 3,9 milyar dolarlık rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

İhracatın şampiyonu belli oldu: Nisan ayında otomotivde 3,9 milyar dolarlık rekor
02.05.2026
02.05.2026
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3,1 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü ise 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İhracatın şampiyonu belli oldu: Nisan ayında otomotivde 3,9 milyar dolarlık rekor

Türkiye'nin nisan ayı ihracatı, otomotiv endüstrisinin liderliğinde 22,3 milyar dolara ulaşarak önemli bir artış gösterdi.
Nisan ayında otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracatla en fazla gelir getiren sektör oldu.
Kimyevi maddeler ve mamulleri 3,1 milyar dolar, elektrik ve elektronik sektörü ise 1,8 milyar dolarla en çok ihracat yapan diğer sektörler oldu.
Nisan ayında oransal olarak en fazla ihracat artışı yüzde 172,4 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe görüldü.
Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1,9 milyar dolar), İtalya ve ABD oldu.
En çok ihracat yapan iller ise İstanbul (8,5 milyar dolar), Kocaeli (2,3 milyar dolar) ve Bursa (1,7 milyar dolar) olarak sıralandı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İhracatın şampiyonu belli oldu: Nisan ayında otomotivde 3,9 milyar dolarlık rekor

Nisan ayında oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 172,4 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu. Türkiye ihracatının yüzde 82,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı nisan ayında yüzde 23,4 artışla 18,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 14,7'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 18,4 artışla 3,3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 43 artışla 678,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Nisan ayında 166 ülke ve bölgeye ihracat artarken 54 ülke ve bölgeye dış satımda düşüş görüldü.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla İtalya ve ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan iller ise 8,5 milyar dolarla İstanbul, 2,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Söz konusu dönemde, parite ihracata 435 milyon dolarlık katkı verdi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın nisan ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

30 NISANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20252026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)2024 - 20252025 - 2026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)
I. TARIM2.768.2633.278.67818,414,736.173.89736.654.7151,315,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.859.3972.254.22921,210,124.543.41624.542.3500,010,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri956.2011.112.25816,35,012.086.29812.145.5600,55,0
Yaş Meyve ve Sebze235.495329.48139,91,53.433.1484.131.97720,41,7
Meyve Sebze Mamulleri197.644210.0706,30,92.649.3682.545.300-3,91,1
Kuru Meyve ve Mamulleri133.033134.7811,30,61.847.6951.675.157-9,30,7
Fındık ve Mamulleri208.114332.39759,71,52.698.3102.387.115-11,51,0
Zeytin ve Zeytinyağı36.78337.4741,90,2701.133440.287-37,20,2
Tütün77.19981.2615,30,4978.9831.057.0738,00,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri14.92916.50610,60,1148.481159.8817,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER287.906321.26911,61,43.744.0644.171.87511,41,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller287.906321.26911,61,43.744.0644.171.87511,41,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ620.961703.18013,23,27.886.4177.940.4900,73,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri620.961703.18013,23,27.886.4177.940.4900,73,3
II. SANAYİ14.829.76718.298.98623,482,2186.675.610197.298.4025,782,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.071.6801.256.75117,35,613.904.65313.577.864-2,45,6
Tekstil ve Hammaddeleri769.939895.59616,34,09.570.2919.346.278-2,33,9
Deri ve Deri Mamulleri102.626123.72920,60,61.513.5161.412.611-6,70,6
Halı199.115237.42619,21,12.820.8462.818.976-0,11,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.611.3833.114.14819,314,030.553.71132.352.7075,913,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.611.3833.114.14819,314,030.553.71132.352.7075,913,4
C. SANAYİ MAMULLERİ11.146.70413.928.08725,062,6142.217.246151.367.8306,462,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.225.0791.451.05218,46,517.558.74516.683.715-5,06,9
Otomotiv Endüstrisi3.141.7733.855.30822,717,337.960.86942.637.25912,317,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri129.783353.493172,41,61.836.7142.718.72848,01,1
Elektrik ve Elektronik1.378.7931.772.00728,58,016.890.64618.349.9888,67,6
Makine ve Aksamları853.1851.026.31620,34,610.941.56011.493.5955,04,8
Demir ve Demir Dışı Metaller1.080.1871.362.56426,16,112.757.44113.662.6197,15,7
Çelik1.300.3311.438.22210,66,516.303.77516.451.0140,96,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri387.282427.78110,51,94.320.6844.550.9005,31,9
Mücevher503.105601.53219,62,78.747.3446.820.022-22,02,8
Savunma ve Havacılık Sanayii538.174962.34378,84,37.638.53010.634.62839,24,4
İklimlendirme Sanayii609.011677.46811,23,07.260.9387.365.3621,43,1
III. MADENCİLİK474.386678.15943,03,05.987.1346.611.98910,42,7
Madencilik Ürünleri474.386678.15943,03,05.987.1346.611.98910,42,7
T O P L A M (TİM*)18.072.41622.255.82223,1100,0228.836.641240.565.1055,1100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.707.0143.147.03216,312,435.981.66735.279.219-2,012,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI20.779.43025.402.85422,3100,0264.818.308275.844.3244,2100,0

TGRT Haber
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
