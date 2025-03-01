Belediye 1 yıl boyunca her ay 1.500 TL verecek: Pazar Desteği ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek! Kimler başvurabilir?

Kırıkkale Belediyesi, dar gelirli vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına yardımcı olmak için harekete geçti. İhtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan "Pazar Desteği" kapsamında, 1 yıl boyunca her ay 1.500 TL ödeme yapılacak. İlk ödeme ise yapıldı. Peki bu destekten kimler faydalanabilecek? Başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar.

Kırıkkale Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında emeklilere, engellilere, dul ve yetimlere yönelik önemli bir yardım programını hayata geçirdi. "Pazar Desteği" adıyla başlatılan uygulama çerçevesinde, vatandaşların hesaplarına her ay 1.500 TL ödeme yapılacak. Bu destekten faydalananlar, 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme almaya devam edecek.

Dar gelirli vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan "Pazar Desteği" programı ihtiyaç sahibi emekli, engelli, dul ve yetim vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Sözümüzü tuttuk" diyerek, 9 milyon TL'lik emekli pazar desteğinin ilk ödemesini hesaplara yatırdıklarını belirtti.

"2025'TE DAHA FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞACAĞIZ"

Vatandaşların Ramazan ayı öncesinde yanında olmak ve ekonomik sıkıntılarını bir nebze hafifletmek amacıyla bu programı başlattıklarını anlatan Önal, 2025 yılında daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

1.500 TL PAZAR DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Pazar desteği ödemeleri, Kırıkkale Kart üzerinden gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin kartlarına her ay düzenli olarak yatırılacak 1.500 TL destek ödemesini alan vatandaşlar, şehirdeki anlaşmalı noktalardan temel gıda alışverişlerini yapabilecek. İlk ödemelerin yapıldığı bildirildi.

KİMLER 1.500 TL PAZAR DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?

Haberin başında da belirttiğimiz gibi, Kırıkkale Belediyesi'nin sunduğu Pazar Desteği programı ihtiyaç sahibi bireylerin temel gıda gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. Bu amaçla programa emekliler, engelliler, dul ve yetim vatandaşlar başvurabiliyor.