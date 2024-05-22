Belediye başkanı duyurdu: 5 Bin TL bayram İkramiyesi hesaplara yatırılacak

22 May 2024 11:39 - Güncelleme : 22 May 2024 11:50

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 31 Mart seçim vaatleri kapsamında ihtiyaç sahibi emeklilere bayram ikramiyesi verileceğini söylemişti. Aydar, yaptığı açıklamada kurban bayramı öncesinde başvuruların alındığını ve kriterlere uyan emeklilerin tarih kesinleşince paralarını alabileceğini söyledi.

"HALKIN VERDİĞİ, HALKA GİDİYOR"

İyi günde de zor günde de Ceyhanlıların yanında olduğunu vurgulayan Aydar, dayanışma mesajı verdi. Zorlukları el ele, kol kola aşacaklarını belirten Aydar, “Seçim döneminde söz verdiğim gibi mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorladık. Toplamda 2 bin 200 emeklimiz başvuruda bulundu. Kriterleri karşılayan yaklaşık bin emeklimizi belirledik. Birimlerimiz bu süreçte titizlikle çalışarak kriterlere uyan hemşerilerimizi belirledi. Tek kriterimiz ‘gerçekten ihtiyaç sahibi’ olmalarıydı. Sözümüz söz. Her sözümüzü, arkamıza aldığımız halkımızla, halkımız için gerçekleştiriyoruz. Halkın verdiği, halka gidiyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar olarak vatandaşlarımıza verdiğim sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyorum. Her yeni gün daha büyük atılımlarla halkımın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.