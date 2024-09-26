Benzin fiyatı en pahalı ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

26 Eylül 2024 13:24 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 13:34

Küresel ekonominin inişli çıkışlı seviyesi, vergilendirme politikaları, petrolde rezerv ve üretim kapasitesi gibi sorunlar doğrudan benzin fiyatlarına etki ediyor. Benzinin en pahalı satıldığı ülkeler merak edildi. 30 ülkenin baz alındığı listede bazı ülkelerin sıralaması şaşırttı. Türkiye'de satılan benzin fiyatı 30 ülkeye göre farklılık gösteriyor. İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatı değişecek! Benzine büyük zam yolda: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Akaryakıt fiyatı değişecek! Benzine büyük zam yolda: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Küresel ekonomideki dengesizlikler, artan bölgesel gerilimler ve üretim kapasitesindeki daralmalar petrol alanında olumsuz gelişmelere sebep oldu. Brent petroldeki inişli çıkışlı seviyeler benzin ve akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Dünya genelinde benzin ve akaryakıt fiyatlarında yükseliş görüldü. Özellikle bazı ülkelerde benzin fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaştı.

Benzin litre fiyatları, ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklar, ekonomik durum, vergilendirme politikaları, petrol rezervleri ve üretim kapasitesi gibi birçok faktörden kaynaklanıyor.

Küresel Benzin Fiyatı, 2024 verilerine göre benzinin en pahalı satıldığı ülkeler belli oldu. Türkiye’nin listede durumu merak edildi.

BENZİNİN EN PAHALI SATILDIĞI ÜLKELER

30) LÜKSEMBURG | 1.61 DOLAR

29) İSVEÇ | 1.63 DOLAR

28) İSPANYA | 1.65 DOLAR

27) SIRBİSTAN | 1.67 DOLAR

26) SENEGAL | 1.67 DOLAR

25) SLOVAKİA | 1.68 DOLAR

24) BELÇİKA | 1.68 DOLAR

23) YENİ ZELANDA | 1.71 DOLAR

22) HIRVATİSTAN | 1.72 DOLAR

21) ESTONYA | 1.73 DOLAR

20) BİRLEŞİK KRALLIK | 1.79 DOLAR

19) ALMANYA | 1.80 DOLAR

18) PORTEKİZ | 1.83 DOLAR

17) FRANSA | 1.86 DOLAR

16) URUGUAY | 1.86 DOLAR

15) İRLANDA | 1.94 DOLAR

14) NORVEÇ | 1.94 DOLAR

13) İTALYA | 1.95 DOLAR

12) FİNLANDİYA | 1.97 DOLAR

11) ARNAVUTLUK | 1.98 DOLAR

10) İSRAİL | 1.99 DOLAR

9) SİNGAPUR | 2.08 DOLAR

8) BARBADOS | 2.08 DOLAR

7) İSVİÇRE | 2.08 DOLAR

6) DANİMARKA | 2.09 DOLAR

5) HOLLANDA | 2.10 DOLAR

4) LIECHTENSTEIN | 2.13 DOLAR

3) İZLANDA | 2.24 DOLAR

2) MONAKO | 2.26 DOLAR

1) ÇİN | 3.27 DOLAR

TÜRKİYE​'DE BENZİNİN FİYATI

30 ülkenin baz alındığı listede petrolün daha ucuz olduğu ülkelere örnek olarak Karadağ 1.55, Litvanya 1.50, Fildişi Sahili 1.48 (dolar) yer alıyor. Türkiye'nin ise benzin fiyatı 1.26 dolar öne çıkıyor ve listeye göre 85. sırada bulunuyor.