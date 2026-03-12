Menü Kapat
10°
Ekonomi
Benzin fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası belli oldu: İşte petrolde ağır fatura ödeyen ülkeler

ABD-İsrail ve İran arasındaki yaşanan savaş petrol piyasasında krize yol açtı. Brent petrol rekor seviyeleri görürken araç sahipleri fiyatlardan olumsuz etkilendi. Savaş devam ederken benzin fiyatları en yüksek seviyeye ulaşan ve en ağır faturayı ödeyen ülkeler belli oldu.

ABD ve İran arasındaki savaş sebebiyle petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların ardından dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında sert yükselişler yaşanırken, faturayı en ağır ödeyen ülkeler belli oldu.

Benzin fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası belli oldu: İşte petrolde ağır fatura ödeyen ülkeler

ARAÇ SAHİPLERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Brent petrol çatışmaların 23 Şubat tarihinde 70 dolar seviyesindeyken Hürmüz Boğazı'daki gerilimler nedeniyle 120 dolara dayandı. Petrolün varil fiyatı sonrasında biraz gevşeyerek 100 doların altına inse de çatışma öncesine göre göre halen yüksek. Dünya çapında araç sahipleri bu durumun etkisini doğrudan hissetmeye başladı.

Benzin fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası belli oldu: İşte petrolde ağır fatura ödeyen ülkeler

LİSTE BELLİ OLDU

Amerikan Otomobil Birliği'nin perakende yakıt fiyatı takip sistemi verilerine göre ABD'de şubat ayında ortalama 2,94 dolar olan normal benzinin galonu yüzde 20 arttı. Fiyatlar 3,58 dolara ulaştı. Her eyalet kendi benzin fiyatını belirlerken, bazı eyaletlerde fiyatlar galon başına 4 doları aştı. Kaliforniya'da ise fiyatlar son iki yılın en yüksek seviyesi olan 5 doları geçti.

Benzin fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası belli oldu: İşte petrolde ağır fatura ödeyen ülkeler

EN KESKİN FİYAT ARTIŞLARI NEREDE YAŞANDI?

Yaklaşık 150 ülkedeki perakende enerji fiyatlarını izleyen Global Petrol Prices verileri, 28 Şubat'ta başlayan saldırıların ardından en az 85 ülkenin benzin fiyatlarında artış bildirdiğini gösterdi. Bazı ülkelerin fiyat değişikliklerini sadece ay sonunda açıklaması nedeniyle nisan ayında daha fazla ülkede fiyat artışı bekleniyor.

Benzin fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası belli oldu: İşte petrolde ağır fatura ödeyen ülkeler

EN YÜKSEK BENZİN FİYATI ARTIŞI

Verilere göre 23 Şubat ile 9 Mart arasındaki dönemde yüzde 49,73 ile Vietnam en yüksek benzin fiyatı artışını kaydetti. Vietnam'da 95 oktan benzinin litre fiyatı 0,75 dolardan 1,13 dolara çıktı. Laos yüzde 32,94'lük artışla ikinci sırada yer alırken, Kamboçya yüzde 19,03, Avustralya yüzde 18,23 ve ABD yüzde 16,55 oranında artış gördü.

ASYA ÜLKELERİ EN AĞIR FATURAYI ÖDÜYOR

Asya ülkeleri, savaşın başlamasından bu yana fiilen kapalı olan Hürmüz Boğazı'na orantısız bir şekilde bağımlı bulunuyor. Bu boğaz, bölgedeki petrol üreticilerinin açık okyanusa tek geçiş yolu konumunda. Bu nedenle krizin faturasını en ağır Asya ülkeleri ödüyor.

Benzin fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası belli oldu: İşte petrolde ağır fatura ödeyen ülkeler

İşte petrol fiyatlarından en çok etkilenen ülkeler:

Ülke / BölgeŞubat (dolar)Mart (dolar)Fiyat artışı (Yüzde)
Brent Petrol (Varil)71,4998,9838,45
Vietnam0,751,1349,73
Laos1,341,7832,94
Kamboçya1,111,3219,03
Avustralya1,111,3118,23
ABD0,871,0116,55
Almanya2,082,3613,3
Seyşeller1,341,5213,04
Guatemala1,041,1712,9
Lübnan0,911,0212,25
Nijerya0,590,6611,78
Kanada1,161,3011,64
Avusturya1,781,9811,59
Çin1,081,1910,45
Lüksemburg1,751,929,97
Zimbabve1,561,719,62
Ukrayna1,471,609,42
Arnavutluk2,122,287,56

İŞTE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

Türkiye'nin listede sırası 25 olarak açıklandı. Türkiye Şubat ayında 1,30 dolar, Mart'ta ise 1,39 değer kaydederken petrol fiyat artışı oranı 6,29 olarak kayıtlara geçti.

