Benzin, motorin ve LPG'de eylül tarifesi! Akaryakıt fiyatlarında son tablo

01 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:01

Akaryakıt fiyatları için beklenen haber! Analistler benzin ve motorin indirimi için tarih verdi

Akaryakıt fiyatları için beklenen haber! Analistler benzin ve motorin indirimi için tarih verdi

Benzin, motorin ve LPG fiyatı brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar ile değişmeye devam ediyor. 1 Eylül 2024 günü benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları merak ediliyor. İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da 1 Eylül akaryakıt fiyatları.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Sürücülerin takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak benzin fiyatına geçtiğimiz hafta litre başına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim gelmişti. Ardından motorine litre başına 79 kuruşluk bir indirim uygulandı.

1 Eylül 2024 Pazar güncel akaryakıt fiyatları şöyle şekillendi;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,24 TL

Motorin: 43,16 TL

LPG: 23,73 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,13 TL

Motorin: 43,09 TL

LPG: 23,19 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,55 TL

Motorin: 43,57 TL

LPG: 23,74 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 44,05 TL

Motorin: 44,09 TL

LPG: 23,49 TL