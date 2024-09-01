Benzin, motorin ve LPG'de eylül tarifesi! Akaryakıt fiyatlarında son tablo
Eylül ile birlikte benzin ve motorin fiyatları da güncellendi. Vatandaşların takip ettiği akaryakıt fiyatları sık sık gelen zam ve indirim haberleriyle değişmeye devam ediyor. Milyonlarca araç sahibi benzin, motorin ve LPG'de eylül tarifesini merak ediyor. İşte 1 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları.
Benzin, motorin ve LPG fiyatı brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar ile değişmeye devam ediyor. 1 Eylül 2024 günü benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları merak ediliyor. İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da 1 Eylül akaryakıt fiyatları.
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ
Sürücülerin takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim haberleri gelmeye devam ediyor.
Son olarak benzin fiyatına geçtiğimiz hafta litre başına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim gelmişti. Ardından motorine litre başına 79 kuruşluk bir indirim uygulandı.
1 Eylül 2024 Pazar güncel akaryakıt fiyatları şöyle şekillendi;
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 43,24 TL
Motorin: 43,16 TL
LPG: 23,73 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 43,13 TL
Motorin: 43,09 TL
LPG: 23,19 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 43,55 TL
Motorin: 43,57 TL
LPG: 23,74 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 44,05 TL
Motorin: 44,09 TL
LPG: 23,49 TL