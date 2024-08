Akaryakıt fiyatları için beklenen haber! Analistler benzin ve motorin indirimi için tarih verdi

28 Ağustos 2024 19:36 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 19:44

Petrol fiyatları Türkiye’de çok yakından takip edilirken küresel piyasalardaki hareketliliğiyle Türkiye piyasasını da etkiliyor. Ağustos ayının son haftasında brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak geri dönüyor.

Merkez Enerji Fonu'nun (CEF) Ağustos ayının son haftasına ilişkin son verileri, hem benzin hem de dizeldeki toparlanmaların iyileştiğini gösteriyor.

BENZİN VE DİZELDE HAREKETLİLİK

Benzin fiyatları litre başına 84 ila 91 sent arasında aşırı toparlanma gösterirken, dizel fiyatları litre başına 74 sent ila 1,00 Rand (Güney Afrika) arasında aşırı toparlanma gösteriyor.

Bu, ay ortası beklentilerine göre litre başına yaklaşık 25 sentlik bir iyileşme anlamına geliyor.

GÖZLER 4 EYLÜL’DE

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın, 4 Eylül Çarşamba günü yürürlüğe girmeden önce resmi akaryakıt fiyat değişikliklerini açıklaması bekleniyor.

Beklenen değişiklikler şu şekilde:

• Benzin 93: azaltmak litre başına 84 sent

• Benzin 95: azaltmak litre başına 91 sent

• Dizel %0,05 (toptan): azaltmak litre başına 74 sent

• Dizel 0,005% (toptan): azaltmak litre başına 100 sent

• Aydınlatıcı parafin: azaltmak litre başına 99 sent

Ay sonundaki aşırı toparlanma, geçen ayın aynı dönemine kıyasla randın dolara karşı güçlenmesi ve varil başına 80 doların altında kalan küresel petrol fiyatlarının daha istikrarlı olmasından kaynaklandı.

Beklenen indirim, yılbaşından bu yana akaryakıt fiyatlarını da pozitif bölgeye taşıyacak. Ocak-Mayıs 2024 arasında benzin fiyatlarına litre başına 3,00 Rand zam yapıldı ve bu durum söz konusu dönemde enflasyonda eş zamanlı bir artışa neden oldu.

GÜNEY AFRİKA

Ancak, Eylül ayında litre başına yaklaşık 88 sentlik bir indirim daha beklenmesiyle, Haziran ayından bu yana toplam fiyat indirimi 3,36 Rand olacak ve Güney Afrika'lı sürücülere yıl başından bu yana litre başına yaklaşık 36 sentlik küçük ama olumlu bir fiyat artışı sağlayacak.

EYLÜL’DE AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Eylül ayında yapılacak önemli bir indirim, yılın dördüncü çeyreğinde enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak.

Küresel petrol fiyatları yatırımcıların altından sonra en yakından takip ettiği alan oluyor. Arz tarafında Ortadoğu'daki siyasi risk endişeleri ve Libya'dan gelen arz tehdidinin yanı sıra diğer jeopolitik gerginlikler ve petrol üreten ülkelerdeki hamleler nedeniyle fiyatlar baskı altına girdi.

Talep tarafında ise, petrolün en büyük ithalatçısı olan Çin ekonomisine ilişkin olumsuz beklentiler ve ülkelerin elektrikli araçlara geçmesiyle Avrupa'da dizel talebinin azalmasıyla denge sağlandı.

ANALİSTLERDEN EYLÜL ÖNGÖRÜSÜ

Bloomberg analistlerine göre, Eylül ayına girerken bu karşıt güçlerin piyasayı etkilemeye devam etmesiyle piyasanın aralıklı ve dengeli kalması bekleniyor.

Petrol fiyatının temmuz ayına göre düşük seyretmesi, yerel akaryakıt fiyatlarında litre başına 65 ila 90 sent arasında aşırı toparlanmaya neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki dengenin veya sürpriz indirimin Eylül ayında Türkiye’ye de yansıması bekleniyor. Güncel petrol fiyatları 28 Ağustos Çarşamba itibariyle Türkiye’de şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.13 TL

Motorin litre fiyatı: 43.09 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.55 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.05 TL

Motorin litre fiyatı: 44.09 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL