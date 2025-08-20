Menü Kapat
Arama Kapat
27°
Fatih Atik'ten Meclis önünde yakılan beyaz Toros ile ilgili çarpıcı yorum

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dördüncü toplantısı öncesinde TBMM önünde beyaz renkli Renault Toros model aracı yakan kişi tutuklandı. Olayın 90'lı yıllarda Doğudaki faili meçhul cinayet ve kaçırma olaylarına gönderme ve Terörsüz Türkiye gündemine gölge düşürmek adına yapıldığı yorumlarına neden oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Peki, beyaz Toros neyi ifade ediyor? Eylemin amacı nedir? İşte detaylar...

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, 'te kurulan komisyonun 4. toplantısında bir gündeme düştü. Mersinli bir vatandaş toplantıya saatler kala TBMM önünde, beyaz renkli Toros marka bir araç yaktı. Olaya ilişkin M.E.F isimli kişi tutuklandı. Şüphelinin psikolojik rahatsızlıkları, oto hırsızlığı, dolandırıcılık, tefecilik, görevi kötüye kullanmak gibi birçok suç kaydının olduğu belirlendi. Gündeme oturan olayla ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamada bulundu.

Fatih Atik'ten Meclis önünde yakılan beyaz Toros ile ilgili çarpıcı yorum

KURTULMUŞ'TAN TEPKİ GELDİ

Kurtulmuş, Meclis önünde yakılan beyaz Toros için, "Faili meçhul cinayetlerin Türkiye tarihinde kalmasını istediğimiz sürecin içindeyiz. Spekülasyonlar üretmek isteyenler olur münferit olaylara karşı bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Atik'ten Meclis önünde yakılan beyaz Toros ile ilgili çarpıcı yorum

ŞÜPHELİ SUÇ ÖRGÜTÜNE Mİ ÜYE?

Siyaset gündeminde oldukça dikkat çeken olayla ilgili TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, önemli değerlendirmelerde bulundu: "Kendisiyle ilgili şüpheli durumlar var. Bazı suç örgütlerine üye olduğu söyleniyor. Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası da var. Ama bir insanın Mersin’den çıkıp böyle bir arabayla Ankara’ya gelip, tam da Meclis’in önünde, komisyon toplantısının başlamasına saatler kala aracını ateşe vermesi çok da tesadüf gibi gözükmüyor. Bu insanın aklına her zaman gelecek bir soru işareti. Aynı tepkiyi Mersin’de ya da başka bir yerde de yapabilirdi.

Fatih Atik'ten Meclis önünde yakılan beyaz Toros ile ilgili çarpıcı yorum

İYİ PARTİ NEDEN DESTEKLEMİYOR?

Nerelerden geçildi? Kimlerle görüşüldü? Telefon trafiği oldu mu? Birisinin yönlendirmesi var mı? Hem Emniyet hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların arkasında bir cevap bulabilir miyiz diye incelemelerini derinleştiriyorlar. Çünkü gerçekten Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. Bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş bir proje. İlk defa tüm siyasi partiler, İYİ Parti desteklemese de Meclis'teki diğer siyasi partiler aynı masada buluşmuşlar. Önemli bir zemin oluşmuş ve bu tür provokasyonlara karşı da aslında dikkatliler. Şimdi bunun inceleniyor. Şu ana kadar bir kayda değer ize rastlandığını duymadım, rastlanmadı. Yani arkasında bir organizasyon var mı? Ondan bahsediyorum. Şu ana kadar böyle bir tespit yapılmadı. Yetkililer, güvenlik birimleri bu konuyla ilgili hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Böyle bir ize rastlanırsa zaten hemen gerekli operasyonlar da yapılacaktır."

Fatih Atik'ten Meclis önünde yakılan beyaz Toros ile ilgili çarpıcı yorum

BEYAZ TOROS NEYİ SİMGELİYOR?

Renault marka, beyaz renkli Toros model arabalar, 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetlerle özdeşleştirilmişti. Bu araçlar, halk arasında 'ölüm arabası' olarak anılmaya başlamıştı. Bunun sebebi ise yaşanan insan hakları ihlallerinin ve kayıpların, Beyaz Toros ile ilişkilendirilmesiydi.

Beyaz Torosların gizli operasyonlarda kullanıldığı ve insanların zorla alınıp kaçırıldığı iddia ediliyordu.

Fatih Atik'ten Meclis önünde yakılan beyaz Toros ile ilgili çarpıcı yorum

JİTEM NEDİR? BEYAZ TOROS VE JİTEM NEDEN BAĞDAŞIYOR?

JİTEM ya da Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan görüş alınmadan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kendi inisiyatifiyle kurulan ve terörle mücadele kapsamında faaliyet yürüten bir oluşumdur.

