Fatih Atik'ten Meclis önünde yakılan beyaz Toros ile ilgili çarpıcı yorum

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, Meclis'te kurulan komisyonun 4. toplantısında bir provokasyon gündeme düştü. Mersinli bir vatandaş toplantıya saatler kala TBMM önünde, beyaz renkli Toros marka bir araç yaktı. Olaya ilişkin M.E.F isimli kişi tutuklandı. Şüphelinin psikolojik rahatsızlıkları, oto hırsızlığı, dolandırıcılık, tefecilik, görevi kötüye kullanmak gibi birçok suç kaydının olduğu belirlendi. Gündeme oturan olayla ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamada bulundu.

KURTULMUŞ'TAN TEPKİ GELDİ

Kurtulmuş, Meclis önünde yakılan beyaz Toros için, "Faili meçhul cinayetlerin Türkiye tarihinde kalmasını istediğimiz sürecin içindeyiz. Spekülasyonlar üretmek isteyenler olur münferit olaylara karşı bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

ŞÜPHELİ SUÇ ÖRGÜTÜNE Mİ ÜYE?

Siyaset gündeminde oldukça dikkat çeken olayla ilgili TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, önemli değerlendirmelerde bulundu: "Kendisiyle ilgili şüpheli durumlar var. Bazı suç örgütlerine üye olduğu söyleniyor. Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası da var. Ama bir insanın Mersin’den çıkıp böyle bir arabayla Ankara’ya gelip, tam da Meclis’in önünde, komisyon toplantısının başlamasına saatler kala aracını ateşe vermesi çok da tesadüf gibi gözükmüyor. Bu insanın aklına her zaman gelecek bir soru işareti. Aynı tepkiyi Mersin’de ya da başka bir yerde de yapabilirdi.

İYİ PARTİ NEDEN DESTEKLEMİYOR?

Nerelerden geçildi? Kimlerle görüşüldü? Telefon trafiği oldu mu? Birisinin yönlendirmesi var mı? Hem Emniyet hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların arkasında bir cevap bulabilir miyiz diye incelemelerini derinleştiriyorlar. Çünkü gerçekten Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. Bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş bir proje. İlk defa tüm siyasi partiler, İYİ Parti desteklemese de Meclis'teki diğer siyasi partiler aynı masada buluşmuşlar. Önemli bir zemin oluşmuş ve bu tür provokasyonlara karşı da aslında dikkatliler. Şimdi bunun inceleniyor. Şu ana kadar bir kayda değer ize rastlandığını duymadım, rastlanmadı. Yani arkasında bir organizasyon var mı? Ondan bahsediyorum. Şu ana kadar böyle bir tespit yapılmadı. Yetkililer, güvenlik birimleri bu konuyla ilgili hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Böyle bir ize rastlanırsa zaten hemen gerekli operasyonlar da yapılacaktır."

BEYAZ TOROS NEYİ SİMGELİYOR?

Renault marka, beyaz renkli Toros model arabalar, 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetlerle özdeşleştirilmişti. Bu araçlar, halk arasında 'ölüm arabası' olarak anılmaya başlamıştı. Bunun sebebi ise yaşanan insan hakları ihlallerinin ve kayıpların, Beyaz Toros ile ilişkilendirilmesiydi.

Beyaz Torosların gizli operasyonlarda kullanıldığı ve insanların zorla alınıp kaçırıldığı iddia ediliyordu.

JİTEM NEDİR? BEYAZ TOROS VE JİTEM NEDEN BAĞDAŞIYOR?

JİTEM ya da Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan görüş alınmadan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kendi inisiyatifiyle kurulan ve terörle mücadele kapsamında faaliyet yürüten bir oluşumdur.

