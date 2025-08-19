TBMM önünde 'Beyaz Toros' yaktı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: İşte olayın nedeni

Mersin'den gelen Mehmet Emin Fidan, 'Beyaz Toros' marka aracını Meclis önünde ateşe verdi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Saniyeler içinde alev topuna dönen araç güçlükle söndürülebildi. Aracını ateşe verdikten sonra; otomobilin yanında bekleyen Fidan gözaltına alındı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli fidan'ın, psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle tedavi gördüğü çok sayıda da suç kaydı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken küle dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 08.55’te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur. Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMAYINCA ARACI YAKMIŞ

Şahsın, aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir"

https://x.com/TC_icisleri/status/1957740039569322230