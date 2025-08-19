Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Bu saatlere dikkat: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

İstanbul'da günlerdir devam eden fırtına ve serin havanın ardından AKOM'dan sağanak uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde sağanağın bastıracağı bildirildi. Hava sıcaklıkları ise aniden düşerek 20 dereceye kadar gerileyecek. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan için peş peşe uyarılar geldi. Kavurucu sıcakların ardından megakette önce şimdi de sağanak alarmı verildi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul’da hafta boyunca serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık 20 derecelere kadar düşecek, 2 gün boyunca sağanak etkisini arttıracak. İşte detaylar...

AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Bu saatlere dikkat: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

BU GECEYE DİKKAT

Yapılan uyarıda İstanbul’da bu gece saatlerinde bekleniyor. Yağış miktarının ise 1 – 3 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor

AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Bu saatlere dikkat: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

YARIN İÇİN POYRAZ VE SAĞANAK UYARISI

Öte yandan İstanbul’da yarın da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Poyraz yönlü, zaman zaman sert esmesi bekleniyor.

AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Bu saatlere dikkat: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
#sıcak hava
#fırtına
#sağanak yağış
#Hava Durumu
#İstanbul
#Meteorology
#Yaşam
