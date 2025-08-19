AKOM İstanbul için sağanak uyarısı yaptı! Bu saatlere dikkat: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Kavurucu sıcakların ardından megakette önce fırtına şimdi de sağanak alarmı verildi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul’da hafta boyunca serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık 20 derecelere kadar düşecek, 2 gün boyunca sağanak etkisini arttıracak. İşte detaylar...

BU GECEYE DİKKAT

Yapılan uyarıda İstanbul’da bu gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının ise 1 – 3 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor

YARIN İÇİN POYRAZ VE SAĞANAK UYARISI

Öte yandan İstanbul’da yarın da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Poyraz yönlü, zaman zaman sert esmesi bekleniyor.

