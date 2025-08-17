Menü Kapat
Hava Durumu
Meteoroloji'den şiddetli rüzgâr ve sağanak yağmur uyarısı! İşte 17 Ağustos hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos için kuvvetli rüzgâr, yerel sağanak yağış ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık uyarısı yaptı. İşte detaylar

Meteoroloji'den şiddetli rüzgâr ve sağanak yağmur uyarısı! İşte 17 Ağustos hava durumu
Yaz mevsiminin son günlerine yaklaşırken birkaç mevsimi bir arada yaşadığı günlerden geçiyor. Son günlerde etkili olan birçok bölgede hava sıcaklıklarını birkaç derece geriye çekti. Buna karşın doğu bölgelerinde rekor sıcaklık seviyeleri ölçülmeye devam ediyor. Kuvvetli yerel yağışlara da vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor.

Meteoroloji'den şiddetli rüzgâr ve sağanak yağmur uyarısı! İşte 17 Ağustos hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (17 AĞUSTOS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son rapora göre bugün ülke genelinde farklı hava koşulları bir arada yaşanacak. Marmara ve Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında ise yerel ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji'den şiddetli rüzgâr ve sağanak yağmur uyarısı! İşte 17 Ağustos hava durumu
Jeoloji Mühendisi Çelik'ten dikkat çeken açıklama! "Sıcak hava yer altı sularını kuruttu"

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Saatte 30-50 kilometreye ulaşabilecek rüzgâr nedeniyle deniz ulaşımı ve günlük hayatta dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den şiddetli rüzgâr ve sağanak yağmur uyarısı! İşte 17 Ağustos hava durumu

SICAKLIKLAR DOĞUDA YÜKSEK

Hava sıcaklıklarının özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçülecek.

Meteoroloji'den şiddetli rüzgâr ve sağanak yağmur uyarısı! İşte 17 Ağustos hava durumu
Kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU NASIL?

: 30°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 32°C, az bulutlu ve açık

: 34°C, az bulutlu ve açık

#türkiye
#yağış
#rüzgar
#sıcak hava
#sağanak
#sağanak yağış
#kuvvetli rüzgar
#Hava Durumu
#Hava Durumu
#İstanbul
#Güncel Hava Durumu
#Sağanak Yağmur
#Ankara
#Gündem
