Meteoroloji'den şiddetli rüzgâr ve sağanak yağmur uyarısı! İşte 17 Ağustos hava durumu

Yaz mevsiminin son günlerine yaklaşırken Türkiye birkaç mevsimi bir arada yaşadığı günlerden geçiyor. Son günlerde etkili olan kuvvetli rüzgar birçok bölgede hava sıcaklıklarını birkaç derece geriye çekti. Buna karşın doğu bölgelerinde rekor sıcaklık seviyeleri ölçülmeye devam ediyor. Kuvvetli yerel yağışlara da vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (17 AĞUSTOS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son rapora göre bugün ülke genelinde farklı hava koşulları bir arada yaşanacak. Marmara ve Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Saatte 30-50 kilometreye ulaşabilecek rüzgâr nedeniyle deniz ulaşımı ve günlük hayatta dikkatli olunması istendi.

SICAKLIKLAR DOĞUDA YÜKSEK

Hava sıcaklıklarının özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçülecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul: 30°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 32°C, az bulutlu ve açık

Ankara: 34°C, az bulutlu ve açık