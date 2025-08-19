Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Takip, kamera ve acil durum butonu hangi araçlarda zorunlu olacak!

Trafikte güvenlik için yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre birçok ulaşım aracında araç takip, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu olacak. Peki hangi araçlar kapsam dışında? Prof. Dr. Ersan Şen, yeni döneme ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Takip, kamera ve acil durum butonu hangi araçlarda zorunlu olacak!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 13:09

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte araçlarda bulunması zorunlu olacak araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esasları netleştirildi. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez tescil edilecek , taksi dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında söz konusu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak.

Takip, kamera ve acil durum butonu hangi araçlarda zorunlu olacak!

HANGİ ARAÇ HANGİ TARİHE KADAR UYGULAMAYA GEÇECEK?

Daha önce trafiğe çıkan ilgili araçlar için ise kademeli bir geçiş takvimi belirlendi:

2025–2023 model araçlar için: 1 Ocak 2026’ya kadar,

2022–2018 model araçlar için: 1 Ocak 2027’ye kadar,

2017 ve öncesi model araçlar için: 1 Ocak 2028’e kadar ilgili donanımlar aranmayacak.

Takip, kamera ve acil durum butonu hangi araçlarda zorunlu olacak!

OKUL SERVİSLERİ İÇİN ERTELEME GELDİ

Yönetmelikte ayrıca okul servislerine yönelik geçici bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni şartlar 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.

Takip, kamera ve acil durum butonu hangi araçlarda zorunlu olacak!

UYGULAMA 3 BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Yeni yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanlığı, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Takip, kamera ve acil durum butonu hangi araçlarda zorunlu olacak!

ERSAN ŞEN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Prof. Dr. Ersan Şen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Basında; tüm araçlara, araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı getirileceğine dair çıkan haberlerin tam olarak gerçeği yansıtmadığı, ’nin ekinde yer alan 1 sayılı Cetvel incelendiğinde, 1 sayılı Cetvelde değişikliğe gidilmediği, bu yükümlülüğün zaten var olduğu ve sadece araçları ile taksi ve taksi dolmuşları kapsayıp, bu araçlar yönünden ilk tescil sırasında bu şartların yerine getirilmesinin aranacağı, kapsama giren daha önce tescil edilmiş araçlar yönünden ise yaşlarına göre yükümlülüğün yerine getirilmesinin süreye bağlandığı anlaşılmaktadır. Özel araçlar bu kapsama girmemektedir.

https://x.com/ProfDrErsanSen/status/1957725910439805100

ETİKETLER
#toplu taşıma
#taksi
#Karayolları Trafik Yönetmeliği
#Araç Takip Sistemi
#Kamera Sistemi
#Acil Durum Butonu
#Taksi Dolmuş
#Ekonomi
